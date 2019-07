Requisan 86 cervexas e tres neveiras portátiles no concerto de Rick Astley en Vigo

Os feitos sucederon o pasado venres ás 21:50 horas, minutos antes de que empezase o concerto de Rick Astley, a Policía local foi avisada que nas proximidades do anfiteatro había persoas vendendo cervexas, posiblemente sen permiso municipal. Unha patrulla de servizo no lugar, observaron un carriño cunha neveira, próximos aos que había tres persoas con dúas neveiras mais. Preguntóuselles se o carriño coa neveira era propiedade dalgún deles Manifestando unha muller que eran dela, que viña cuns amigos ao concerto. Comprobouse que a neveira estaba chea de latas de cervexas da marca Estrela Galicia e que as outras dous portátiles tamén. Preguntóuselle se as estaba vendendo, respondendo que aínda non vendera ningunha. Nese punto foi informada que non podía exercer este tipo de actividade, xa que non tiña autorización administrativa para tal actividade e que debía retiralas do lugar. A citada respondeu que xa non ía vender ningunha, que llas ían a beber eles e que non se marcharían do lugar. Ante isto, informóuselle que se non se ausentaba do lugar procederíase a incautar a mercadoría, respondendo de maneira moi alterada que non se marchaba e que non ía permitir que os axentes lle roubasen a súa mercadoría. En atención á súa reiterada disposición a vender o material e a non retiralo do lugar, os Actuantes procederon a retirar as tres neveiras de cervexas polas que se realizaron senllas actas por venda ambulante. En total incautáronse 86 cervexas estrela Galicia e tres neveiras portátiles sen ningún tipo de mecanismo ELÉCTRICO DE ARREFRIADO a unha fáltalle unha tapa. A citada vendedora resultou ser L.B.G, nada en Pamplona e domiciliada en Vigo de 37 anos de idade.

