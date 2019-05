Rescatado un ciclista que sufriu lesións de diversa consideración ao caer en Vilaboa

Print This Post

Un ciclista resultou ferido de consideración ao caer no concello de Vilaboa, ao seu paso pola parroquia pontevedresa de Santa Comba de Bértola.

O suceso produciuse pasada a unha deste tarde, cando o ciclista caeu co vehículo que manexaba e mancouse nun brazo e nunha perna. Así o indicaba ao 112 Galicia o propio ciclista ferido para pedir asistencia médica urxente.

Tras a chamada de alerta ao 112 e seguindo as indicacións dos operadores, o ciclista ferido compartiu as coordenadas da súa localización mediante mensaxe de whatsapp. Isto permitiu a chegada da axuda ao lugar concreto e a asistencia inmediata do paciente, que presentaba lesións nunha perna en un brazo.

Decontado, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia informaron aos profesionais sanitarios, que desprazou unha ambulancia medicalizada ao punto, aos Bombeiros do Morrazo e axentes da Garda Civil.

Unha vez valorado polo persoal sanitario, o ciclista foi trasladado en ambulancia ao centro hospitalario de referencia.