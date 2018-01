Resposta dunha mestra as críticas de “oído” de Javier Dorado

Connect on Linked in

Son mestra dende hai 30 anos… por vocación, porque me sae de dentro, porque me gusta, me satisface e disfruto séndoo. Son funcionaria dende o ano 2007 porque aprobei unha oposición e ninguén me puxo a dedo; non fun recomendada por… Nunca votei nin ao PSOE, nin a Abel Caballero, pero dende este momento, Señor Alcalde, vai ter o meu voto… e todo o meu apoio. Cómo é posible que alguén ao que se lle presupón certo rigor, faga unhas declaracións e acusacións sobre un feito que tivo lugar no meu colexio, sen nin siquera informarse previamente? O Señor Javier Dorado trata de convertir unha xornada festiva para o noso alumnado nun problema político… adoctrinamento?, apoloxía de que…?

Unha mágoa, Señor Dorado! Eu non son político… son mestra. Non lle digo a vostede como ten que xestionar os seus asuntos… non cuestione o meu traballo. Non me xulgue ” de oído”…