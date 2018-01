Resulta ferido o condutor dun coche encaixado nunha casa en Vigo

Un vehículo quedou encaixado esta mañá nunha casa do barrio de Cabral, en Vigo. Como consecuencia do golpe, o condutor resultou ferido e tivo que ser atendido por un equipo de Urxencias Sanitarias.

Foi ao fío das oito desta mañá cando o turismo saíuse da vía e bateu contra unha vivenda situada na Rúa de Alza, na parroquia de Cabral.

Pese ao impacto, a persoa que viaxaba no interior estaba liberada e accesible e foi atendida, incialmente, polos veciños da zona, que lograron abrir a porta do copiloto e estabilizar ao ferido á espera da chegada do equipo médico.

Porén, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia informou aos bombeiros da cidade e aos voluntarios de Protección Civil.

Atropelo no Barco

Por outra banda, o CIAE 112 Galicia atendeu esta mañá unha chamada de alerta dun particular que informou dun varón duns 40 anos atropelado na Avenida Conde Fenosa, no Barco de Valdeorras.

Segundo a información facilitada ao 112, o accidente produciuse minutos despois das sete desta mañá á altura dunha cafetería da mesma avenida.

Finalmente, o home foi evacuado nunha ambulancia de Urxencias Sanitarias ao centro hospitalario de referencia. Ao lugar do accidente acudiron tamén os membros do GES do Barco e os axentes da Policía Local, alertados polo persoal do CIAE 112 Galicia.