Resultou ferido o condutor e unha menor a causa dun accidente de tráfico en Salvaterra

Os servizos sanitarios de urxencia trasladaron esta tarde a dúas persoas, unha delas menor de idade, que resultaron feridas tras saírse da vía o vehículo no que viaxaban.

Sucedeu ás 15:40 horas de hoxe na estrada que une Salvaterra de Miño con Ponteareas, ao paso pola parroquia salvaterrense de Fornelos.

O accidente causou a alarma entre os veciños, que, decontado, se puxeron en contacto co 112 Galicia para pedir axudar. Nun primeiro momento, pensaron que o condutor do turismo quedara atrapado a causa do golpe, pero, finalmente, conseguiu saír sen a necesidade de usar os equipos de excarceración.

Ademais, no interior do coche viaxaba unha nena, que sacaron primeiro do vehículo e que tamén necesitou asistencia médica.

A perda de consciencia do condutor motivou que os servizos sanitarios de urxencia valorasen mobilizar o helicóptero con base en Ourense, sen embargo, a recuperación paulatina do home permitiu a súa evacuación en ambulancia.

Á parte dos profesionais de Urxencias Sanitarias, acudiron ao lugar do accidente os axentes da Garda Civil de Tráfico e os efectivos do Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento do Baixo Miño e Ponteareas.

Unha muller ferida en Tui

Outro vehículo saíuse da vía na A-55, ao paso pola parroquia tudense de Guillarei, en sentido a Vigo. Como consecuencia do impacto, a muller que conducía o turismo resultou ferida e foi evacuada por unha ambulancia de Urxencias Sanitarias.

Ademais, o accidente deixou bastantes danos materiais, polo que, desde o 112 Galicia, pediuse a intervención do persoal de limpeza e mantemento do Ministerio de Fomento, que se encargaron da retirada dos restos e de restablecer as condicións de seguridade na vía.

Nestes labores tamén colaboraron os bombeiros do Baixo Miño e do servizo local de emerxencias de Mos.

A alerta chegou ao 112 Galicia ás 13:00 horas de hoxe a través de varias chamadas de condutores que viron como o vehículo se saíu da vía á altura do quilómetro 26 da A-55.

Accidente en Vigo

Preto das catro desta tarde, houbo outra saída de vía na AP-9 ao paso por Cabral, en Vigo.

Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, o vehículo caeu por un desnivel e o ocupante resultou ferido.

Ata o lugar desprazáronse os profesionais de Urxencias Sanitarias e informouse aos bombeiros de Vigo, aínda que a persoa estaba liberada e accesible.