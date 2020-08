Resumen del discurso de Marixie Mercado, portavoz de UNICEF desde Ginebra hoy, durante la conferencia virtual sobre la situación humanitaria en Líbano

Estamos lejos de disponer de cifras globales sobre el número de niños entre los muertos y heridos. De momento, sabemos que al menos tres niños han muerto y otros 31 han tenido que ser hospitalizados. Según nuestros aliados se estima que hay cerca de 1.000 niños entre los heridos.

Algunos de los niños heridos que fueron inicialmente separados de sus familias han podido reunirse de nuevo con ellas. Dos todavía están separados de sus padres y permanecen con miembros de su familia, mientras reciben la atención de los servicios de gestión de casos para cuidado alternativo.

Los resultados preliminares de las evaluaciones realizadas con los equipos de Beirut y el Sistema de Agua del Monte Líbano indican que hasta ahora no hay daños importantes en la red de agua.

No obstante, muchas viviendas no tienen acceso a agua potable debido a los daños en las conexiones entre las fuentes de suministro y los edificios, y dentro de los propios edificios. El grupo de trabajo de Agua, Saneamiento e Higiene, coordinado por UNICEF, ha evaluado 558 edificios de los 3.000 que están afectados. De esos 558, son accesibles 337, y de ellos, 135 no tienen acceso a agua potable.

En cuanto al sistema educativo, las evaluaciones indican que 20 colegios públicos de educación y formación técnica y profesional -que atienden a alrededor de 8.000 adolescentes y jóvenes- también están dañados, además de las 120 escuelas públicas y privadas de las que hablamos el viernes.

Estas son algunas de las acciones de respuesta inmediata en curso:

UNICEF está proporcionando vacunas contra el tétanos a los heridos. Dichas vacunas llegaron al país el viernes 7 de agosto.

Los equipos de protección personal (EPP) que van en camino incluyen 3,5 millones de mascarillas quirúrgicas, 17.370 mascarillas N95, 2.600 pares de guantes y 124.810 batas. Con ellos viajan también miles de protectores faciales, monos, cubrebotas, gorros y gafas protectoras. El miércoles se espera el primer vuelo.

UNICEF está entregando agua a los trabajadores portuarios y de primera respuesta, y está transportando agua en camiones a los tres puestos de la Cruz Roja Libanesa que brindan asistencia a las víctimas. Nuestros aliados han distribuido agua, suministros de higiene que incluyen toallas sanitarias, materiales para la prevención de infecciones y kits para bebés a las familias que se encuentran en refugios temporales. UNICEF está adquiriendo más cloro para Beirut y el Servicio de Agua del Monte Líbano, que se entregará en dos semanas.

UNICEF ha instalado una carpa en el centro de Beirut que sus aliados están utilizando para brindar primeros auxilios psicológicos a niños y cuidadores, y para derivar a quienes necesitan servicios como refugio, agua, alimentos o artículos de higiene. Hasta el momento, se ha llegado a al menos 675 niños y cuidadores. Esta semana se han enviado tres carpas más.

UNICEF ha movilizado a más de 300 jóvenes voluntarios que han ayudado a limpiar, cocinar, repartir alimentos y agua y realizar reparaciones menores en casas y tiendas. Han llegado a unos 14.000 hogares.

Las instalaciones de atención sanitaria, las escuelas y las conexiones de agua dañadas deberán rehabilitarse. Las ayudas en efectivo para las familias más vulnerables, incluidos los trabajadores sanitarios y logísticos, también son cruciales.

El viernes 7 de agosto hicimos un llamamiento de financiación preliminar por valor de 8,25 millones de dólares (7 millones de euros). Ahora estamos actualizando esa cifra y calculamos que el llamamiento revisado será significativamente mayor.