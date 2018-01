Connect on Linked in

Abel Caballero entregou este xoves os premios da décimo segunda edición deste certame no que participaron 400 nenas e nenos de centros de educación primaria de Vigo. As creacións seleccionadas servirán para ilustrar as postais de Nadal da empresa e quedarán plasmadas nun vinilo no interior de tres autobuses urbanos para que poidan admiralas todos os usuarios.