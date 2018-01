O rexedor insiste na importancia de cumprir as normas de seguridade ao viaxar en transporte público

Print This Post

O rexedor participou esta mañá na presentación do balance da quinta edición da campaña “Prevención, asistencia e axuda aos viaxeiros” cunha exhibición práctica organizada na marquesiña da Praza do Rei. Na súa opinión, este tipo de iniciativas contribúen a reducir a incidentabilidade no transporte público.

Desde o pasado 20 de decembro, estanse a repartir 4.000 folletos informativos e dous monitores están asistindo aos usuarios do transporte público nos seus percorridos en autobús urbano co obxectivo de orientalos sobre os riscos aos que se expoñen sen non cumpren coas medidas de seguridade establecidas.

Nesta quinta edición da campaña, estase facendo especial fincapé nas liñas de maior afluencia de público, que nesta época do ano son sobre todo as do centro: C1, C2, C3, L5A y L5B. Os monitores facilitan información en horario de mañá e de tarde e aconsellan a todos os viaxeiros pero, especialmente, ás persoas de maior idade, ás de mobilidade reducida e ás que viaxan con nenos ou carriños de bebé. Como novidade este ano, nas pantallas que hai instaladas nos buses proxectaranse ao longo de todo o ano consellos para viaxar con seguridade.