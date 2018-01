Rexeitamento á caza de raposos do 20E en Dozón

A Asociación Animalista Libera e a Fundación Franz Weber censuraron esta mañá tanto o anuncio dun ‘campionato’ de caza de raposos no municipio pontevedrés de Dozón, como a continuidade desta práctica baixo o halo do pseudodeporte, equiparando actividades saudables coa matanza sistemática de animais silvestres.

Os animalistas critican así mesmo a anunciada visita da Conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, ao que supón unha das prácticas cinexéticas de maior crueldade, onde os raposos son tiroteados ou despellejados literalmente por mandas de cans, para despois repartir un premio a quen sexa capaz de masacrar a un maior número duns animais de apenas catorce quilos de peso. Neste sentido LIBERA! e FFW advertiron que a organización destes supostos campionatos son en realidade batidas prefijadas que posibilitan ampliar, de maneira lamentable, a tempada de caza menor en moitos cotos de Galicia.

Como exemplo póñense os “campionatos” provinciais, o propio campionato autonómico e a denominada ” Supercopa galega”, outra fórmula do lobby cinexético para seguir disparando aos raposos ou outras especies. Os defensores dos animais tamén subliñaron a intención dos seus promotores de posibilitar a caza de raposo en zonas vedadas o próximo 20 de Xaneiro, o que na práctica vulneraría a propia Lei de Caza, que impide as accións cinexéticas nestes espazos.

Ambas as organizacións avanzan iniciativas no Parlamento de Galicia, para poñer a disposición da cidadanía a realidade dunhas actividades tan crueis como innecesarias, que só buscan a satisfacción persoal dun grupo hiperreducido da Sociedade. Con todo, menos do 2% da poboación galega posúe licenza de caza, fronte á inmensa maioría “non cazadora”.