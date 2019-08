Connect on Linked in

Este suceso sucedeu este mércores ás 20:20 horas o terceiro dos atropelos rexistrados este mes.

Como nos outros dous casos, unha muller M. A. D, natural de Vigo de 79 anos de idade, cruzaba fóra do paso habilitado, invadindo a calzada de maneira brusca, co que o condutor do turismo non puido evitar o atropelo.

Afortunadamente non resultou con danos e abandonou o lugar polo seu propio pé sen necesidade de ser trasladada a ningún centro médico.