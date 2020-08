Rexistro e Padrón volven a Michelena 30 a vindeira semana

O vindeiro luns, 24 de agosto ás 8:30h, os servizos de Rexistro, Padrón de habitantes e Información xeral volverán a dar servizo na planta baixa das dependencias municipais de Michelena 30. Por causa deste traslado, estes servizos pecharán a atención ao público o venres 21 ás 13h na Casa da Luz, onde estaban instalados temporalmente desde o 25 de maio.

Para a atención ao público manterase o sistema de cita previa implementado tras o estado de alarma, e as citas poden solicitarse polo sistema telefónico como online a través da Sede Electrónica.

Tras a reforma da planta baixa de Michelena 30, serán 12 os postos de traballo de atención ao público, cun deseño do espazo que contempla as distancias de seguridade esixidas tras a aparición da pandemia, con fluxos de circulación adecuados para facilitar tanto a atención como as medidas de prevención, e dúas entradas diferenciadas: unha para os servizos de Rexistro, Padrón e información xeral; e outra, con control de acceso, para o resto de dependencias municipais.

Tamén convén lembrar que desde o pasado 11 de agosto, tanto os certificados como os volantes de empadroamento poden descargarse desde a páxina da Sede Electrónica. Trátase dun trámite gratuíto que permite acceder a estes documentos e descargalos en formato pdf de forma inmediata. Para realizar este trámite é necesario dispoñer dunha identificación electrónica por calquera dos métodos admitidos polo sistema [email protected], tales como o certificado electrónico, DNIe, [email protected] pin ou [email protected] permanente. Tamén pode accederse a través dun usuario e contrasinal expedido polo propio Concello nas dependencias municipais de Michelena 30 (para solicitude e obtención de contrasinal non é preciso pedir cita previa).