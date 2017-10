Rexorde un 15M convertido en 22O contra os lumes en Galicia con gran presenza en Vigo

Connect on Linked in

No día de onte, na explanada das avenidas, a un costado do centro comercial A Laxe, ás 12:30 horas, un milleiro de persoas déronse concentración ao mais estilo do espíritu do 15M, nesta ocasión, nunha a concentración baixo o lema “Sen Bandeiras, Sen cores! Unidos polo noso!”.

O corpo de bombeiros de Vigo convocou a toda a cidadanía a través dun cartel que dicía: “Convocamos a toda a cidadanía para buscar solucións e evitar que volva repetirse o do pasado fin de semana. Escoitaremos a expertos e afectados para esixir máis medios, máis educación e máis prevención para evitar que volva arder o monte”.

Interviñeron persoas relacionadas co sector da extinción de lumes, caso dun portavoz dos Bombeiros de Vigo, un brigadista de Seaga, unha activista dunha plataforma ecoloxista e un enxeñeiro de montes. En xeral, propuxeron revisar o modelo de xestión do monte, con maior prevención integral dos bosques durante todo o ano e un sistema de emerxencias prestado por servizos profesionalizados.

O corpo de bombeiros de Vigo tamén o ten claro e sitúanse en contra da lei de depredación forestal e alentaban á manifestación que á mesma hora da concentración de Vigo estaba a realizarse en Santiago de Compostela ao respecto da devandita lei.