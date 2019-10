Rouba unha moto en Vigo non ten carné e dá positivo en drogas

O pasado venres poucos minutos antes das 17:48 horas, a Sala de Comunicacións do 092 da Policía Local de Vigo, informou a todas as unidades en servizo do roubo dunha motocicleta.

Para facilitar a localización da mesma, achegáronse os datos do citado vehículo, así como a descrición do autor dos feitos. Iniciando as Patrullas un peiteado das proximidades da zona onde se produciu o suceso.

Concretamente nas proximidades da rúa Torrecedeira, unha Dotación localizou o citado vehículo, procedendo a interceptar e deter a súa marcha.

O condutor do mesmo resultou ser: J. A. S. Á, natural da Cañiza e 53 anos de idade. Cando se lle solicitou a documentación do vehículo para acreditar a titularidade do mesmo, manifestou que llo deixou un amigo, para acto seguido indicar que fora un familiar.

Os axentes constataron que o vehículo estaba acendido co contacto forzado e sen chaves, indicando que lla entregaron nese estado.

Nese punto, solicitouse novamente a descrición do autor do roubo verificando que as características coincidían plenamente coas do referido.

A maiores realizóuselle un cacheo superficial, atopándolle no peto traseiro dereito do seu pantalón un cortauñas, ferramenta posible utilizada para manipular e activar o contacto.

Efectuando o rutineiro cotexo dos seus datos, mediante a base telemática, pescudar que lle constaba en vigor unha suspensión temporal do permiso de condución ditada polo Xulgado do Penal n.º 2 desta cidade.

No transcurso da intervención e as xestións realizadas, os axentes comprobaron que mostraba unha conduta e síntomas de estar baixo a influencia dalgún tipo de substancias, motivo polo cal se lle someteu á proba de detección de drogas que arroxou resultado positivo en opiáceos.

Por todo iso os actuantes procederon á detención do citado pola comisión dun delito de roubo, así como contra a seguridade viaria, ao conducir baixo a influencia de substancias psicotrópicas, e na situación administrativa comentada, pasando así o citado a disposición xudicial.

Pola súa banda, e no que respecta ao vehículo, foi entregado posteriormente á súa lexítima propietaria, tras ser informada da súa recuperación.