Robodriguez estréase cunha versión robótica e feminista de “Carolina”

Xa está dispoñible o primeiro single do EP debut (que sairá en abril) de Robodriguez: “Carolina”, unha versión robótica, en galego, da popular canción galaico-portuguesa, coa letra actualizada (para quitarlle o aire machista), e que conta tamén coa participación do grupo de lectura feminista da Guarda, pois inclúe un extracto da performance viral de orixe chilena, que realizaron na localidade, “Un violador non teu camiño”.

O tema está nas principais plataformas, como Spotify ou Youtube, nesta última coa letra dispoñible para poder seguila e cantala.

Robodriguez é un proxecto de ” electropop distópico”, con estética retro, filosofía faino-a túa-mesmo e case sempre con toques de humor e ironía como fío condutor nas súas letras, a cargo de Felipe Rodríguez (Ourense, 1981), músico galego residente na Guarda (Pontevedra)

O obxectivo de Robodriguez é gozar, reir e provocar. Pasalo ben, e dar que pensar.

Tras uns concertos de presentación a finais de 2019 na Guarda, Vigo e Valencia, proximamente anunciaranse novas datas para este ano. Nos seus performances, ademais de presentar o seu repertorio, sempre ocorre algo único e irrepetible; ben sexa unha canción especial sobre as eleccións, ou unha panxoliña sobre Abel Caballero.