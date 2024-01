Román Rodríguez alaba la trayectoria de la fotógrafa Mary Quintero y “su huella en nuestra historia colectiva”

El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, participó hoy en la presentación del catálogo de la muestra A imaxinación no interior dun estudio: o fondo Mary Quintero, una exposición que se despide este viernes en el Museo do Mar de Galicia, en Vigo. “Para los que no se puedan acercar a conocer este trabajo lanzamos el catálogo, con el que descubrir más sobre la honda huella de Mary Quintero en la fotografía, pues es también una parte de nuestra historia colectiva”, afirmó Román Rodríguez, que estuvo acompañado por el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo; la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la directora del Museo do Mar, Marta Lucio.

Esta colección, que pertenece al fondo de Mary Quintero del Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, cuenta con 50 fotografías y negativos asociados, así como con fotos y planos sobre el edificio pontevedrés del archivo y de la gestión documental que realiza nos sus fondos, “un trabajo muy importante en el que se ponen de manifiesto el ingente proceso archivístico de descripción, conservación y difusión que realiza el personal del archivo”, destacó el titular de Cultura de la Xunta. “Una labor que continuaremos desarrollando para avanzar en la investigación y divulgación que permita conocer más sobre la marcada labor de la fotógrafa gallega y su influencia en este arte”, añadió.

Mary Quintero (Melide, 1931) legó su ingente producción fotográfica al Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra en mayo de 2022: los que componen una antología cronológica que recoge los trabajos de la fotógrafa desde sus inicios hasta su paso por la publicidad, los retratos de figuras o instantáneas de espectáculos, “una oportunidad para ver hasta que punto Mary Quintero supo retratar los cambios en la sociedad y las maneras de verla”, puntualizó Román Rodríguez.

Una mujer pionera

La artista “escribió uno de los más importantes capítulos de la historia de la fotografía gallega”, afirmó el conselleiro de Cultura, quien definió a Mary Quintero como pionera: fue la única mujer de la industria fotográfica en congresos durante mucho tiempo, además de ser la primera en incorporar a su trabajo técnicas de luz, de imagen, de color y de construcciones visuales que luego emularían otros fotógrafos coetáneos.

Sus trabajos hacen, principalmente, un acercamiento a la sociedad viguesa para entender el espíritu de esta urbe y a las personas que contribuyeron a construir la ciudad del olivo en todas sus vertientes.

Jubilada desde el 2022, la fotógrafa de Melide fue evolucionando a medida que así lo exigían los cambios en la moda y en los gustos del segmento de la sociedad para la que trabajaba, una clientela conformada por familias urbanas. Con la llegada del color a las imágenes, se mantuvo fiel a sus habilidades técnicas, dominio de la composición y del retoque, jugando con el color en retratos de niños y jóvenes, sin descartar retratos de grupos musicales, compañías de teatro, de danza, portadas de libros y hasta figuras de la vida social, económica y política.