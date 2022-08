Román Rodríguez anuncia que la Xunta pondrá en marcha una Film Commission para consolidar Galicia como plató de cine

A Coruña, 20 de agosto de 2022 El conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, viene de anunciar la próxima puesta en marcha por parte de la Xunta de la plataforma Galicia Film Commission como herramienta digital al servicio de las empresas y profesionales del audiovisual “para continuar captando rodajes que generen riqueza y empleo y que promocionen la industria cultural gallega”. Esta nueva medida del Hub Audiovisual de la Industria Cultural busca consolidar nuestra Comunidad como plató de cine y televisión y, como señaló el conselleiro, avanza en la decidida apuesta del Gobierno gallego en los últimos años a favor de la recuperación e impulso de este sector.

El titular de Cultura hizo este anuncio en su visita al set de rodaje de la segunda temporada de Operación Marea Negra en la Fábrica de Armas de A Coruña. La segunda temporada de esta serie de Ficción Producciones para Prime Video cuenta con una subvención de 350.000 euros a través del segundo turno del fondo para la atracción de rodajes, otra de las iniciativas del Hub Audiovisual encaminadas a convertir Galicia en un escenario habitual de producciones cinematográficas y televisivas.

A Galicia Film Commission, cuyo desarrollo y mantenimiento se encuentra en fase de licitación por un importe de casi 400.000 euros, pondrá en valor toda la cadena de la industria audiovisual gallega con nuevas herramientas y utilidades para que los profesionales de este ámbito puedan ofrecer sus servicios y encontrar los recursos que precisan. Al tiempo, se facilitará el intercambio y el trabajo conjunto entre el sector público y el privado, y se logrará una mayor proyección exterior de la imagen de Galicia y de nuestro audiovisual.

Román Rodríguez, que estuvo acompañado por el director de Industrias Culturales, Jacobo Sutil, incidió en el refuerzo de la inversión de la Xunta en el audiovisual gallego, destinatario en lo que va de año de siete convocatorias de ayudas dotadas con más de 7,2 millones de euros, de los que ya están adjudicados más de 4,7 millones de euros a 85 proyectos, tanto a través del programa anual de subvenciones del departamento de Industrias Culturales como de los fondos europeos del Hub Audiovisual y del programa Next Generation EU Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia.

Consolidación y crecimiento del sector

A través de esta inyección económica se está apoyando no solo la reactivación del sector, sino también su consolidación y crecimiento a medio y largo plazo, acompañando las empresas gallegas en todas las etapas del proceso audiovisual: desde la promoción del talento en la creación y las fases de preproducción, rodaje y posprodución hasta su difusión, comercialización y exhibición.

Se da así responde a un sector que, en palabras del conselleiro, “tiene cada día mayor potencia y un cariz más internacional”, además de estar fuertemente profesionalizado. Señaló, asimismo, que el “altísimo nivel” de las productoras gallegas está generando también riqueza para el país, como reflejan, por ejemplo, los resultados del primero turno de ayudas para el fomento y la promoción de rodajes audiovisuales, que llevan aparejado un compromiso de gasto mínimo en Galicia por parte de las beneficiarias (Rapa y Argonautas , de Portocabo; Hasta el cielo, de Vaca Films, y 13 Exorcismos, de Bambú Producciones), con un retorno superior a los 15 millones de euros en las áreas en las que se llevaron a cabo las grabaciones y alrededor de 250 puestos de trabajo en cómputos anuales

Por su parte, la segunda temporada de Operación Marea Negra es el primero título subvencionado la raíz de la segunda convocatoria de este fondo para la captación de rodajes, con una aportación de 350.000 euros y una previsión de gasto en la Comunidad de unos cinco millones de euros, a lo que acaba de sumarse también la película Amigos hasta la muerte, con 279.000 euros.

Rodaje en A Coruña

El conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades tuvo la oportunidad de conocer de primera mano el avance de la grabación de esta miniserie, que le da continuidad a la estrenada por Amazon Prime la finales del pasado mes de enero sobre el caso real del primero narcosubmarino interceptado en Europa. Lo acompañaron en esta visita parte del equipo de la segunda temporada de Operación Marea Negra, encabezado por la productora ejecutiva, Mamen Quintas; el director, Daniel Calparsoro, y el actor protagonista, Jorge López, conocido del gran público por sus interpretaciones en las series Élite y Now and Then.

Ficción Producciones se asocia con la compañía portuguesa Lightbox Comunicaçao Audiovisual para coproducir esta segunda temporada, que cuenta también con otras nuevas incorporaciones, como Óscar Jaenada, Esther Acebo, Soraia Llaves y Patricia Vico o el gallego Miguel de Lira. Además, se volverá a contar con gran parte del reparto de la temporada pasada, entre lo que se encuentran los también gallegos Xosé Barato, Nerea Barros, Miquel Insua, Luis Zahera o Manuel Manquiña.

El equipo , que comenzó el rodaje el pasado 20 de junio en la localidad ribeirense de Palma, trabajará en la grabación de los cinco episodios de la segunda temporada de Operación Marea Negra a lo largo de 12 semanas, de las que 10 están teniendo lugar en diferentes localizaciones de Galicia, principalmente en la ría de Arousa y en el área compostelano, y otras dos en Portugal.