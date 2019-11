Rosa Cano continúa cultivando éxitos na esgrima nacional e internacional e xa acumula 2 ouros

Tras toda unha vida practicando esgrima, e parando só para coidar ao seu fillo, Rosa Cano é un titán da esgrima viguesa. Acaba de cultivar o primeiro posto no I Torneo Nacional de Veteranos que se celebrou a pasada fin de semana en Madrid. Ouro conseguido tras 5 vitorias e unha derrota na fase de poules, seguidos de asaltos de eliminación directa impecables ata chegar á final, onde bateu a Cristina De Vargas, excampeona do mundo, por 10 tocados a 7.

Este triunfo súmase ao primeiro posto alcanzado no I Torneo Nacional de Liga Master celebrado na cidade de Haro (A Rioxa) e ao 3º posto conseguido na I Clasificación Absoluto de Espada (Lugo). Mostrando desta maneira o seu bo momento físico e técnico baixo a dirección de Gabriel Traversa, Monitor Nacional de Esgrima, que dirixe a área técnica do Club de Esgrima Ciudad de Vigo desde hai 2 anos.

