“La vuelta de Rosa Díez a la política activa” o “Rosa Díez vuelve a UPYD”. Muchos podrían soñar con levantarse un día y encontrarse con semejante titular. No sería descabellado sabiendo el arrojo que siempre ha tenido la vasca, ya no solo ante los que intentaron asesinarla en su día, sino ante la lucha diaria por conseguir un país en el que todos los españoles tuviesen la igualdad de derechos efectiva. Pero, por el momento, no es así.

A falta de Rosa, UPYD sigue adelante. Un proyecto que ha sido y es clave en la lucha por la regeneración de la política de nuestro país. Tras casi dos años de sufrimiento, de recomposición interna y de sobresaltos, por fin, el partido que llevó a la cúpula de Bankia y a los Pujol ante los Tribunales, está reforzado.

Cristiano Brown lidera ahora el partido. Es casi un desconocido para mucha gente pero, créanme, sobradamente válido para volver a llevar a Unión Progreso y Democracia otra vez al Congreso de los Diputados. Le gusta decir a Cristiano que UPYD tiene un nuevo equipo pero con los mismos principios. No deja de ser una realidad. Porque si algo ha caracterizado a UPYD es el mantener el mismo mensaje durante los últimos diez años y no cambiarlo dependiendo del territorio, mal vicio que cometen partidos como el PSOE o Ciudadanos. Si algo ha caracterizado a UPYD es el mantener el mismo mensaje durante los últimos diez años

Ante la podemización del PSOE del “no es no” y la sangría de cargos constante que sufre Ciudadanos tras su deriva a la derecha más reaccionaria, UPYD tiene un espacio político que no puede dejar escapar. Los huérfanos políticos del centro progresista y el centro izquierda tienen un proyecto sólido y manifiestamente honrado en el partido magenta. Aquellos que creen que todos los españoles debemos tener las mismas oportunidades, un mismo sistema sanitario que no prime a unas comunidades sobre otras, una educación sólida y alejada del adoctrinamiento de los nacionalismos disgregadores, para los que quieren una reforma segura de la ley electoral, una reforma profunda de nuestras estructuras estatales con devolución de competencias y cierre de instituciones obsoletas como el Senado o aquellos que creen que no debemos avergonzarnos de ser españoles, para eso se activa UPYD.

Ahora es el momento de sumar con iguales y consolidar territorialmente las principales caras de la formación fundada por Rosa Díez y Fernando Savater. Un proyecto que deberá sumar poco a poco fuerzas en cada municipio, algo que se ve reflejado en el aumento de afiliación que se ha dado en los últimos meses en muchas comunidades autónomas. No sabemos si volverá o no Rosa Díez, aunque sería un verdadero placer. Lo que sí sabemos es que Cristiano Brown y su equipo vienen con fuerza y con el apoyo de personalidades de reconocido prestigio político y social. Con ellos, se pone en marcha Activa UPYD.