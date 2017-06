Rotundo éxito das visitas teatralizadas ao castelo de Soutomaior con todas as entradas esgotadas

Connect on Linked in

En menos de tres semanas desde o comezo das visitas teatralizadas ao castelo de Soutomaior xa se esgotaron a totalidade das entradas dispoñibles para participar na actividade, programada desde maio a setembro. A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, amosou a súa satisfacción polo “rotundo éxito” deste programa, “unha grande idea cuxa extraordinaria resposta nos anima a repetir e ata a ampliar o número de sesións e prazas o vindeiro ano”.

Silva recordou que a actividade se puxo en marcha o pasado ano por vez primeira e que este ano se está a repetir cun enfoque máis lúdico, dirixido a toda a familia. As visitas, nas que participan 30 nenas e nenos acompañados polas súas familias, mergulla ás e aos participantes “nunha divertida aventura a través da que coñecen os segredos e historia deste monumento medieval e que fai as delicias das e dos máis pequenos da casa”.

Con estas visitas a Deputación de Pontevedra quere ofertar unha forma diferente de descubrir e coñecer o castelo de Soutomaior dirixida a todas as persoas que integran a familia, desde as máis pequenas ás maiores, dun xeito divertido e interactivo para que as nenas e nenos poidan coñecer a súa historia desde un punto de vista máis próximo, de forma que cada visita sexa unha auténtica aventura.

Así, as nenas e os nenos son nomeados “cabaleiras e cabaleiros”, e, da man dun bufón e un trobador medieval acompañado polo seu laúde, coñecen as diferentes estancias do castelo, que tipo de comida se preparaba nos castelos, cales eran os cultivos daquela época ou quen foi a ilustre impulsora do feminismo María Vinyals, a marquesa Roja. As máis pequenas e pequenos son incluso retados a intentar liberar a un cabaleiro nos calabozos do castelo, e para conseguilo teñen que pasar unha serie de probas que as e os conducen ata a chave que abre a porta da súa cela.

En total, a Deputación de Pontevedra organizou para este verán 34 visitas teatralizadas ao castelo de Soutomaior de 45 minutos para grupos dun máximo de 30 persoas.