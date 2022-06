Rueda anuncia que la Xunta convocará este mes el nuevo bono alquiler juventud, que prevé beneficiar a cerca de 3.800 jóvenes durante dos años

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, anunció hoy la aprobación por parte del Consello da Xunta del acuerdo por el que se autoriza la convocatoria del Bono alquiler juventud, una nueva ayuda, que, con un presupuesto de cerca de 23 millones de euros, prevé beneficiar a cerca de 3.800 jóvenes gallegos. “Busca que la gente joven pueda tener más facilidades para acceder en régimen de alquiler a una vivienda”, abundó.

En ese sentido, explicó que el objetivo de este programa novedoso es facilitar a la población menor de 36 años el pago de la renta de su vivienda habitual con una ayuda de 250 euros al mes, siempre y cuando esta cuantía no supere el importe que abonan en concepto de arrendamiento. La subvención se les concederá por un período de dos años, con la posibilidad de reconocer el derecho a la ayuda desde el 1 de enero de 2022 o desde la fecha de firma del contrato, siempre que esta sea posterior.

Para poder acceder a estos incentivos, además de tener entre 18 y 35 años en el momento de pedir la ayuda, los solicitantes deberán disponer de una fuente regular de ingresos, acreditar que estos no superan 3 veces el Iprem (24.318,84 euros) y certificar que la vivienda en cuestión es su residencia habitual, entre otros requisitos.

En cuanto al importe de la renta de alquiler, no podrá superar los 600 euros, 300 si se trata de una habitación, en el caso de las ciudades. En el caso de los municipios de los entornos de la ciudades, esas cuantías máximas oscilarán entre los 450 y 500 euros en el caso de las viviendas, y entre los 225 y los 250 euros en las habitaciones. En el resto de los ayuntamientos, la renta de alquiler de las viviendas no podrá exceder los 400 euros y los 200 en las habitaciones.

La convocatoria saldrá publicada con una dotación de 22,8 millones de euros a repartir entre las anualidades 2022 y 2023. En este sentido, hace falta indicar que la finales de mayo el IGVS recibió la mitad de los fondos estatales reservados a esta línea de incentivos para 2022 —5,7 de los 11,4 millones de euros comprometidos—, de manera que el Gobierno gallego ya está en disposición de convocar estas subvenciones en los próximos días.

De hecho, el plazo de presentación de solicitudes se abrirá al día siguiente de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia y se cerrará el 31 de octubre de 2022 o en el momento de agotamiento del crédito presupuestario.

Además, el Bono alquiler juventud será incompatible con cualquier otra ayuda que pueda conceder el Gobierno gallego, las entidades locales o cualquier otra administración o entidad pública para el pago de alquiler. Esta incompatibilidad no afecta a las ayudas excepcionales a personas especialmente vulnerables, a las perceptoras de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y a las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital. En estos casos a suma de todas las ayudas no podrá superar el importe de la renta.

A mayores, hace falta recordar que el Gobierno central anunció la ayuda en su día como una línea de carácter prácticamente universal que permitiría a los chicos que viven en alquiler acceder a la misma, pero la dotación económica destinada a Galicia solo permitirá conceder alrededor de 3.800 ayudas.

Una treintena de ayudas y programas en materia de vivienda

Tanto los 7 programas que se enmarcan en el Plan para el acceso a la vivienda 2022-2025, aprobado en el Consello da Xunta celebrado la pasada semana, como el nuevo Bono alquiler juventud vendrán a completar el amplio abanico de ayudas, incentivos y líneas de financiación que la Xunta pondrá a la disposición de particulares, comunidades de vecinos, ayuntamientos y promotores en 2022 gracias a fondos propios de la Comunidad y también al dinero procedente de la UE a través del programa Next Generation.

De hecho, este año está previsto que el Gobierno gallego gestione alrededor de una treintena de programas con un presupuesto global de casi 180 millones de euros para apoyar diferentes tipos de intervenciones en el ámbito residencial así como otras actuaciones directas del IGVS —más allá de las inversiones en marcha para construir nuevas viviendas de promoción pública—, que tengan como fin incrementar el actual parque público residencial.