Rueda anuncia que la Xunta prohibirá el uso de los móviles en los recreos, en el comedor y en las actividades extraescolares

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hoy que la Xunta va a prohibir el uso de los móviles en el tiempo de ocio del alumnado en los centros educativos. En concreto, será en los recreos, en el comedor, en las entradas y salidas o las actividades extraescolares. El mandatario gallego defendió esta medida para “impulsar las relaciones interpersonales y mejorar la convivencia” en los colegios e institutos gallegos.

Rueda recordó que Galicia es hoy en día una de las únicas cuatro comunidades autónomas que no permite estos dispositivos en las aulas excepto si es con fines pedagógicos y bajo supervisión del profesorado, tal y como quedó recogido en 2015 en el decreto que desarrolla la Ley de convivencia y participación de la comunidad educativa.

Hasta el momento, es cada centro educativo el que, en el marco de su autonomía, decide se permitir o no estos dispositivos en los recreos y en otros períodos no lectivos. Pero, como explicó el presidente, la Xunta constató que actualmente “el 75% de los centros de secundaria ya prohíbe el uso de los móviles en el tiempo de ocio” que los estudiantes pasan en el instituto. Por lo tanto, apuntó que el Gobierno gallego lo que busca con esta decidisión es “extender esta prohibición”.

La medida se enmarca en la línea 5 del nuevo Plan integral de acoso escolar y ciberacoso 2023-25, centrada en el diseño y desarrollo de iniciativas que contribuyan a poner freno a cualquier situación de este tipo. Su objetivo es revisar y actualizar la normativa vigente con el fin de conseguir una convivencia positiva en los centros educativos, en el ámbito de la tolerancia cero a todo tipo de acoso, y mejorar igualmente el bienestar digital.

Rueda aclaró que se abordará con la comunidad educativa cuál va a ser la franja de edad a la que se va a aplicar esta prohibición, al tiempo que le pidió colaboración en esta medida, de la que admitió que su aplicación “no es sencilla, pero sí posible”. Del mismo modo, adelantó que la intención “ambiciosa” es que esta medida comience a aplicarse en el segundo trimestre de este año, “tras la vuelta de las vacaciones navideñas”.

Mejoras en el libro digital

De manera complementaria, Rueda avanzó que la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, en colaboración con la Consellería de Educación, va a reforzar la navegación segura del alumnado en el marco del proyecto de e-book gratuito E-Dixgal, a través del cual 64.200 alumnos cuentan con un ultraportátil en régimen de préstamo para su uso.

Hay 630 colegios e institutos adheridos voluntariamente, desde 5º de Primaria a 4º de ESO, que desarrollan parte de su actividad en un contorno virtual de aprendizaje que les permite acceder a contenidos digitales totalmente gratuitos para las familias. El presidente explicó que en el centro los ordenadores se conectan a la red corporativa de la Xunta, que no deja acceder a contenidos inapropiados, y en la casa los pequeños pueden emplear los ordenadores sin conexión, lo que les permite guardar todo el trabajo y cargarlo de nuevo en el centro.

Debido a que en ocasiones se conectan a la red de internet doméstica sin supervisión familiar, se instalará una nueva aplicación que dará a las familias mayor seguridad sobre el cuidado y bienestar digital de sus hijos. La aplicación, ya testamentada en algunos centros de manera satisfactoria, se cargará progresivamente de manera automática en los portátiles E-Dixgal y el desplegamiento quedará completo en enero, lo que permitirá filtrar la actividad de un equipo informático, evitando accesos no autorizados a sitios con información sensible o que no son adecuados para el alumnado.

Además, está previsto poner a disposición de la comunidad educativa una Guía de buenas prácticas E-Dixgal. En ella se incluyen enlaces a documentos e informes de referencia en identidad y competencia digital, se abordan los diferentes recursos tecnológicos y tradicionales de las aulas E-Dixgal y las múltiples posibilidades de aprovechamiento de la educación digital para nuevos enfoques metodológicos, entre otros aspectos.

Formación para la ciberseguridad

La Xunta de Galicia tiene en marcha un amplio abanico de iniciativas para reforzar la competencia básica digital de toda la comunidad educativa en el uso seguro y responsable de internet, así como el conocimiento de los riesgos asociados al ciberacoso.

En este sentido, son más de 200 los centros que participan en el programa Iniciación segura a la huella digital, dirigido a capacitar el alumnado de 2º, 3º y 4º de ESO en el uso seguro, responsable y provechoso de las TIC. Por su parte, Navega con Rumbo llegó el pasado curso a 240 centros de enseñanza de toda Galicia. Dirigido al alumnado de 5º y 6º curso de Primaria, 1º de ESO y 1º de FP Básica, este programa tiene como objetivo favorecer el uso responsable de internet y de las redes sociales entre alumnado, profesorado y familias.

Además, se llevan realizados más de 1.500 relatorios en materia de ciberseguridad en centros de enseñanza al amparo del Plan director para la mejora de la seguridad en los centros educativos y en su entorno, impartidos por agentes y expertos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También en colaboración con ellos, 34 centros gallegos participaron este año en la CiberLiga preamateur de ciberseguridad.

Asimismo, iniciativas como Educación Responsable (con la participación de 42 centros) y el premio de buenas prácticas ConVivimos ahondan en el bienestar emocional y tratan también la educación digital. No ámbito de las familias, la capacitación en el uso seguro de internet se aborda igualmente desde las escuelas de madres y padres, fundamentalmente.

En lo que se refiere a los docentes, el Plan anual de formación del profesorado incluye formación especializada en este ámbito para que cuenten con los conocimientos y las herramientas necesarias para su desarrollo profesional en un contorno cibernético seguro.