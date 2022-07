Rueda apunta como prioridad absoluta en la lucha contra los incendios proteger a las personas, tanto vecinos como profesionales de extinción

Santiago de Compostela, 19 de julio de 2022 El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó hoy que “prioridad absoluta” en la lucha contra los incendios en Galicia es proteger las personas, tanto el vecindario como los profesionales de la extinción. “Entiendo perfectamente el malestar que supone ser desalojado de la casa de uno y la angustia por los bienes, pero ninguno bien material es mas valioso que una vida”, incidió.

El presidente de la Xunta hizo estas declaraciones tras acercarse hoy al Centro de Coordinación Central de Incendios, en Santiago de Compostela, donde comprobó la situación actual de los incendios. En este sentido, y a pesar de que las condiciones meteorológicas de hoy abren una “ventana de optimismo” comparada con el de ayer, hizo una llamada a la “prudencia”.

Así, informó de que, en este rato, hay aún nueve incendios activos de más de 20 hectáreas, y en tres de ellos está declarada cautelarmente la situación 2 por cercanía a los núcleos de población, y que obligaron a desalojar viviendas.

En concreto, se trata de los fuegos que van entre Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón, con 4.900 hectáreas quemadas; el que comenzó en la parroquia de Seceda, en Folgoso do Courel, con 1.100 hectáreas; y en el de Carballeda de Valdeorras, que ya lleva 7.500 hectáreas afectadas. Los demás fuegos activos se sitúan en Palas de Rei, en Cervantes, en Oímbra y uno en Vilariño de Conso, con 2.750 hectáreas afectadas en el Parque natural del Invernadeiro. En la extinción de estos incendios, desgranó que están trabajando un millar de efectivos, 100 motobombas, 20 palas y 30 medios áreos.

Rueda volvió a insistir en que estos incendios están provocados por un fenómeno atmosférico “absolutamente excepcional e inédito” en Galicia, a raíz de una situación que los expertos en meteorología calificaron de “desconocida”. En todo caso, destacó que los equipos de extinción y todos los operativos desplegados en la zona “están respondiendo con una enorme profesionalidad”, valoró al tiempo que aprovechó para mostrarles su gratitud.

Papel de Protección Civil para a la vuelta a las casas

Rueda insistió en que en esta priorización de proteger la vida de las personas, se llegaron a producir más de 50 desalojos de aldeas, más de 30 en Folgoso do Courel y en la Pobra do Brollón y más de 20 en la zona de Valdeorras, lo que supuso la evacuación de 1.100 personas y la afectación de 85 construcciones.

En todo caso, avanzó que, según como va evolucionando la situación, se les irá permitiendo volver a sus casas, pero advirtió de que hay puntos en los que ahora no es posible. Para coordinar esta vuelta, apuntó al papel de Protección Civil, que se encargará de controlar los accesos a los lugares para facilitarle a los evacuados que puedan ir volviendo “en cuanto sea posible”.

El presidente de la Xunta remarcó que en este momento, antes de la valoración de los daños, la prioridad son las personas y la extinción de los fuegos, “donde somos más optimistas, pero seguimos trabajando con intensidad”. Y así apuntó que la ” totalidad” del operativo el dispositivo de lucha contra incendios de Galicia está desplegado.