Rueda avanza que la Xunta declara iniciativa empresarial prioritaria 13 proyectos eólicos que tienen como objetivo garantizar el suministro de energía a largo plazo a Alcoa y al Grupo Cortizo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció que el Consello declaró hoy iniciativa empresarial prioritaria un total de 13 parques eólicos distribuidos en tres provincias gallegas promovidos por Greenalia Wind Power (11 proyectos), Iberdrola y Enel Green Power. “Van a suministrar energía a largo plazo a Alcoa y al Grupo Cortizo”, indicó.

Rueda explicó que esta medida se enmarca en la Ley de simplificación administrativa de Galicia que contempla la declaración de iniciativas empresariales prioritarias, pensada para “proyectos empresariales que están llamados a tener un papel decisivo en la economía gallega”, pero también para algunos parques eólicos vinculados al tejido empresarial.

Desde la Administración gallega se realizó una modificación legislativa en la Ley 5/2017 para añadir un nuevo requisito a la hora de declarar como iniciativas empresarias prioritarias “proyectos con infraestructuras de evacuación en tramitación o ya autorizadas cuyos promotores suscriban un acuerdo directo de compraventa de energía a largo plazo y a precio competitivo con una empresa con centro de trabajo con actividad industrial en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, vinculado a dichos proyectos y al centro de trabajo determinado de que se trate, y garantizando por lo menos el 50 % de su producción de energía.”

Tanto en el caso de las industrias como en los parques eólicos, “la principal ventaja” de ser declarados iniciativa empresarial prioritaria “es poder reducir a la mitad los plazos para tramitar los proyectos”, indicó Rueda.

Los trece parques que hoy consiguen esta declaración suponen una inversión total de 380 M€ y una potencia de 356 MW. Por una parte, están los parques de Greenalia Wind Power: Monte do Cordal (Friol), Acevedal (A Pastoriza), Carballal (A Pastoriza), Restelo (A Fonsagrada, Baleira, Becerreá y Navia de Suarna), Monteiro (Baleira, Becerreá y Baralla) y As Louseiras (A Pastoriza y Meira), en la provincia de Lugo; Felga (Oza-Cesuras y Aranga), Gato (Coirós, Oza-Cesuras y Aranga), Penas Boas (Oza-Cesuras y Aranga) y Coto Muíño (Vimianzo y Zas), en A Coruña; y Lamas II (Calvos de Randín, Baltar y Os Blancos), en Ourense. Así como Serra do Colmo (en Becerreá y Baralla) promovido en la provincia de Lugo por Enel Green Power. Todos estos parques tienen un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo con Alcoa.

Por otra parte, el parque eólico Fial das Corzas (en los municipios de Laza y Vilar de Barrio, en la provincia de Ourense) ha firmado un contrato de suministro de energía a largo plazo con el Grupo Cortizo. Se trata de un proyecto promovido por Iberdrola de 49,5 MW y que supondrá una inversión de 37,82 millones de euros por parte de la compañía.

En el caso de estos parques procede la declaración por cumplir con los requisitos que fija la normativa gallega, pues Iberdrola y el Grupo Cortizo firmaron un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo (PPA) por 10 años a través del que el 50,35% de la energía generada en el parque irá destinada a un precio competitivo a los puntos de suministro y centros de trabajo que Cortizo tiene en Galicia. En concreto, en Padrón, Coirós, Lugo y San Cibrao das Viñas. Mientras que los restantes parques – de Greenalia y Enel Green Power- han firmado un acuerdo con la planta de Alcoa en San Cibrao.

En el objetivo de favorecer que las empresas puedan acceder a un precio energético competitivo, el Gobierno gallego está promoviendo la vinculación de la tramitación de proyectos de energía renovable con la firma de contratos de suministro energética. Así, junto con la figura de la Iniciativa Empresarial Prioritaria, también se impulsó otro instrumento: la declaración de la excepcionalidad de otros 13 parques eólicos de tramitación estatal por su entidad económica y social y la función vertebradora en la economía gallega. Proyectos vinculados a Alcoa, Resonac -antigua Showa Denko- y Sentury de los que, por el momento, el Gobierno emitió la DIA favorable para siete -cinco vinculados a Alcoa, promovidos por Enel y que se suman a los ocho aprobados por la Xunta; y dos de Resonac en el marco de la PPA que tiene firmada con Greenalia-.