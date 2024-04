Rueda destaca que la configuración del Gobierno busca la “excelencia” ante los nuevos retos y oportunidades de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió hoy la configuración del nuevo gobierno gallego del que aseguró que está basado en la búsqueda de la “excelencia” ante “los nuevos retos y nuevas oportunidades” de Galicia.

“Estaremos a la altura y empezamos a trabajar ya”, anunció Rueda en el acto de toma posesión de los doce conselleiros del nuevo Gobierno gallego en el Pazo de Raxoi, del que aseguró que hay “mimbres para trabajar, incluso mejor de lo que veníamos trabajando hasta ahora, y cuya labor ya era muy destacable”, ensalzó.

Con este objetivo, anunció que el nuevo gobierno no va a “perder el tiempo” y refrendó el “compromiso real” del nuevo equipo, al que calificó de “doce más uno”, para no defraudar la confianza depositada en ellos el 18 de febrero. En este sentido, se comprometió a que gobernarán para todos los gallegos y gallegas; “para los que nos votaron, y especialmente para los que no nos votaron para merecer su confianza”.

De este modo, Rueda insistió en que el objetivo del nuevo Ejecutivo gallego es “superar a los gobiernos anteriores”. “Espero que los gobiernos que nos sucedan nos superen también a nosotros. Eso querrá decir que Galicia sigue mirando hacia adelante, que sigue progresando y que las personas encargadas de hacerlo posible cogieron esta labor con todas las ganas del mundo”, defendió.

Agradecimientos

En su intervención, Rueda agradeció el trabajo realizado por los tres conselleiros salientes –Ethel Vázquez, Julio García Comesaña y Elena Rivo– de los que exaltó los méritos y la capacidad demostrada en sus responsabilidades al frente de sus cargos en la Xunta. “Muchísima suerte allí dónde les lleve la vida en lo que ellos decidan”, les deseó.

También elogió la “valentía” mostrada por aceptar incorporarse al Gobierno gallego a los nuevos cuatro conselleiros: María Martínez Allegue, como conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas; Antonio Gómez Caamaño, en la cartera de Sanidade; José López Campos, al frente de Cultura, Lingua e Xuventude; y María José Gómez Rodríguez, en calidad de conselleira do Medio rural.

“Nuestra suerte será la suerte de Galicia”

Del mismo modo, extendió el agradecimiento por aceptar “continuar” a los ocho conselleiros que permanecen en el gobierno gallego: Diego Calvo, Ánxeles Vázquez, Román Rodríguez, Fabiola García, María Jesús Lorenzana, Miguel Corgos, Alfonso Villares y José González, este último como titular de la consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

A todo el nuevo equipo le deseó suerte, al tiempo que les advirtió: “nuestra suerte será la suerte de toda Galicia”. En todo caso, garantizó que el nuevo Gobierno gallego trabajará para que esa suerte se acompañe de trabajo. “Normalmente es una fórmula que funciona bastante mejor que solo con la suerte”, matizó para concluir.