Rueda presenta al Rey las prioridades de un Gobierno estable y constitucionalista centrado en ayudar a familias y empresas, aprovechar los fondos europeos y atender los servicios públicos

Madrid, 1 de julio de 2022 El titular de la Administración autonómica, Alfonso Rueda, le trasladó hoy al Rey Felipe las prioridades de la Xunta ante este nuevo comienzo de legislatura, que son, dijo, las de todos los gallegos y gallegas. En ese sentido, le aseguró que Galicia seguirá contando con un gobierno estable, responsable y constitucionalista.

También que estará centrado en ayudar a familias y empresas ante la incertidumbre económica y el encarecimiento de precios, en fortalecer los servicios públicos y en aprovechar al máximo los fondos europeos para modernizar nuestro tejido productivo. “Tenemos magníficos proyectos que van a cambiar el mercado de trabajo y supondrán un impacto muy importante en esos territorios”.

Durante la audiencia, que se prolongó casi hora y media, el presidente de la Xunta le agradeció además a Su Majestad que la reunión fuera tan provechosa y su conocimiento e interés por todo cuanto implica a Galicia, al tiempo que recordó que El Rey no solo es Jefe del Estado, sino también embajador vitalicio del Camino del Santiago. Por eso, lo invitó a recorrer un pequeño tramo para renovar su compromiso.

Por último, a su salida y ante los medios de comunicación, Rueda lamentó no poder haberse reunido antes con el presidente del Gobierno central, ya que muchas de las metas no se podrán conseguir sin la implicación activa del Estado. No hay tiempo que perder, dijo, destacando que urge atajar problemas como la falta de médicos o conseguir una gestión más descentralizada y ágil de los fondos europeos.