Rueda recuerda al delegado del Gobierno central los compromisos con Galicia que siguen pendientes

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recordó hoy al delegado del Gobierno central en Galicia los compromisos que siguen pendientes con la Comunidad. En el primero encuentro institucional que mantuvo con José Ramón Gómez Besteiro tras su nombramiento como delegado del Gobierno, el mandatario autonómico le entregó un cuaderno con las principales reivindicaciones que Galicia espera que sean satisfechas por el Ejecutivo central.

El titular del Gobierno gallego valoró de forma positiva el encuentro y dijo esperar que la normalidad institucional sea una práctica basada en que tanto el Gobierno gallego como el central sirven a los mismos intereses, los de 2.700.000 gallegos, de ahí la necesidad de conseguir “más consensos que desencuentros” y de que se traduzcan en soluciones a los retos de Galicia.

En materia de infraestructuras, Alfonso Rueda subrayó que a punto de cumplirse un año del derrumbamiento del viaducto de la A-6, no se entiende que el Ejecutivo no haya dado respuestas a las demandas de Galicia, que pasan por exigir la reconstrucción en paralelo de los dos puentes afectados. El presidente del Gobierno gallego no olvidó otras deudas pendientes con las infraestructuras gallegas, fundamentalmente en la provincia de Lugo, como el final de la autovía a Santiago o las inversiones necesarias para la que va de la capital de la provincia lucense a Ourense.

En el que respecta a las infraestructuras ferroviarias, reclamó al delegado del Gobierno un calendario fiable y definitivo para la puesta en marcha de los trenes Avril y manifestó su malestar por el hecho de que ni el presidente del Gobierno ni la ministra de Transportes concretaran su llegada a pesar del reiterado interés de la Xunta por esa cuestión. Añadió, además, la necesidad de agilizar las inversiones en el Corredor Atlántico Noroeste ya que el Gobierno gallego considera insuficientes las anunciadas en su día, además de calificar de “golpe de efecto” el nombramiento del Comisionado, toda vez que hasta ahora no se tradujo en avances para esa necesaria conexión ferroviaria. Aún en el eje de las infraestructuras, instó al Gobierno central a agilizar la tramitación de la transferencia de la AP-9 aprovechando que la próxima semana el Congreso celebrará un nuevo encuentro sobre la cuestión.

Fondos europeos y Ley del litoral

En la reunión, Alfonso Rueda también sacó a colación la preocupación de la Xunta respecto del retraso de la llegada de los fondos europeos que precisan proyectos fundamentales para el futuro de Galicia como los que tienen que ver con la automoción o las energías alternativas y que, por el contrario, “tienen garantizado el apoyo del Gobierno gallego”, aseguró.

El presidente autonómico reiteró que los inversores que quieren poner en marcha esas iniciativas que van a transformar la economía de Galicia están pendientes de Pertes “que nunca llegan o que no se concretan”, por lo que esperó “agilidad” y “justicia” en el reparto de esas ayudas ya que, advirtió, la viabilidad de los proyectos depende de los fondos europeos.

El mandatario gallego hizo entrega al delegado del Gobierno de una copia del proyecto de la Lei de ordenación e xestión integral do litoral a la que la semana pasada dio luz verde el Consello da Xunta y que el Gobierno gallego entiende como un primer paso para desarrollar las competencias de la gestión del litoral que Galicia reclama y que otras comunidades autónomas ya disfrutan. A pesar de que el proyecto de la Xunta cuenta con el aval del Consello Consultivo de Galicia, el Ministerio de Política Territorial aun no respondió a la petición hecha en verano del año pasado sobre la transferencia de los medios para la gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre. “Casi un año después, seguimos sin respuesta”, lamentó.

Sanidad, Educación y política de vivienda

Ya en materia sanitaria, el presidente de la Xunta pidió al Gobierno central que dé pasos que alivien la situación actual de la Atención Primaria, con la puesta en marcha de la especialidad de Urgencias y Emergencias, con la flexibilidad de los requisitos para la formación de médicos residentes y con una nueva convocatoria extraordinaria de plazas MIR en Medicina Familiar y Comunitaria. A su entender, estas medidas permitirían garantizar una Atención Primaria extensa en el territorio, ágil y de máxima calidad.

En el encuentro también se abordaron las políticas de vivienda. El presidente de la Xunta reclamó información “detallada y fiable” sobre la situación urbanística de los terrenos que el Ministerio de Defensa posee en Galicia y que fueron ofrecidos por el Gobierno central para ampliar el parque habitacional, y también sobre la localización y estado de habitabilidad de las viviendas de la Sareb en la Comunidad autónoma. “Queremos saber dónde están”, indicó.

Por lo que respeta al anuncio por parte del presidente del Gobierno de una ampliación de la oferta de Formación Profesional, Rueda recordó que Galicia lleva tiempo apostando claramente por su excelencia y esperó que se concreten las especialidades de las que se podrá beneficiar la Comunidad.

El presidente de la Xunta dijo esperar que el delegado del Gobierno en Galicia sea “un defensor” de los intereses de la Comunidad ante el Ejecutivo central y se mostró dispuesto a mantener de forma periódica encuentros que se traduzcan en avances concretos para Galicia.