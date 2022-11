Rueda resalta que la Xunta ya tiene movilizados la práctica totalidad de los fondos europeos recibidos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, resaltó hoy que el Gobierno gallego “ya tiene movilizados la práctica totalidad” de los 937 M€ que Galicia recibió del Ejecutivo central al amparo de los fondos del Mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR).

El total de los fondos Next Generation en el tramo de subvenciones o transferencias financieras no reembolsables para España llega a los 77.234 millones de euros. De estos fondos, Galicia tiene asignados 1.285 M€, pero por el momento solo recibió 937 M€, es decir, “aún falta por transferir una cuarta parte de los fondos”, resaltó Rueda, quien reclamó premura al Gobierno central para no dejar escapar una oportunidad única como son estos fondos europeos. “Reclamamos agilidad y en la medida en la que el Gobierno central no se vea capaz, que transfiera la gestión de estas ayudas”, indicó.

Por su parte, en cuanto a los pertes, el Gobierno central anunció convocatorias por importe de más de 30.000 millones, mientras que a día de hoy solo lanzó convocatorias por valor de 10.500 millones de euros. “Es decir solo una tercera parte”, lamentó Rueda.

El Informe sobre la ejecución de los programas de los fondos estructurales 2014-2020 y de los programas financiados por los Fondos NextGenerationEU presentado hoy al Consello da Xunta por el titular de Hacienda y Administración Pública, Miguel Corgos, también hace referencia a otros fondos europeos extraordinarios como los REACT. En este caso son 440 millones de euros de los que la Xunta ha ejecutado y comprometido ya el 75 %.

Fondos estructurales

Tal y como explicó Rueda, el documento evaluado hoy en Consello también permite ver la ejecución de los fondos europeos comunes por los que Galicia cuenta con 1.300 M€.

El informe revela que de los 915 M€ de los que está dotado el Fondo de Desarrollo Regional (Feder) -para potenciar la I +D +i, mejorar la competitividad de las pymes, el ambiente o favorecer la transición cara una economía baja en carbono-, ya están ejecutados 801 millones, “lo que supone casi un 88% del total”. Con estos datos, la Administración gallega prevé que el total de los recursos serán ejecutados en plazo, antes de finales del año 2023.

Estos fondos permitieron fomentar la colaboración público-privada a través de las unidades mixtas de investigación; fortalecer los centros de investigación singulares del Sistema universitario de Galicia; fomentar y garantizar el uso de las TIC en los servicios públicos, en ámbitos como, por ejemplo, el educativo o el sanitario; fomentar la movilidad sostenible o la eficiencia energética; o la mejora de instalaciones sociosanitarias como la equipación del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

En el caso del Fondo Social Europeo (FSE) está dotado con 322 M€ para promover la sostenibilidad y la calidad del empleo, la inclusión social y la lucha contra la pobreza o la formación y educación. De estos recursos, el presidente de la Xunta resaltó que ya están ejecutados “prácticamente su totalidad”. En concreto están ya ejecutados 320,5 millones de euros, es decir, el 99,5 %. A través de este programa se financian líneas de ayudas al empleo autónomo, una línea específica para el emprendimiento femenino; actuaciones enmarcadas en la Estrategia de inclusión social de Galicia; o determinados ciclos de formación profesional de grado medio y programas de mejora del rendimiento educativo.