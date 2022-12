Rueda subraya que las universidades públicas gallegas contarán con el presupuesto más alto de su historia en 2023 para seguir apostando por el talento y el I+D+i

Santiago de Compostela, 20 de diciembre de 2022

El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, subrayó que las universidades públicas gallegas contarán con el presupuesto más alto de su historia en 2023 para seguir apostando por el talento y el I+D+i. El titular de la Xunta destacó el dato en su intervención en el acto de entrega de los Premios Fin de Carreira de la Comunidad Autónoma de Galicia 2021, al que asistió acompañado, entre otros, por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y los rectores de las tres universidades públicas gallegas.

Alfonso Rueda expresó el orgullo de Galicia por los 82 currículos brillantes que fueron reconocidos en el acto y por el talento de sus titulares para conseguir tan magníficos resultados en sus carreras. Pero indicó, también, que el talento no es suficiente si no va acompañado de esfuerzo y de mérito, cualidades que la Xunta potencia en su política educativa. “No puede dar igual aprobar que suspender ni tiene nada de igualador un sistema donde da igual esforzarse que no esforzarse” dijo el presidente del Gobierno gallego en su defensa de un método que valora los resultados bajo los parámetros de la constancia, la valía y el mérito.

El Gobierno de la Xunta entiende que invertir en educación es reinvertir en el bienestar de la sociedad gallega, en su prosperidad y en su convivencia, desde las primeras etapas de la educación infantil -ahora gratuita en la Comunidad- hasta la universitaria -que lleva once años con las matrículas congeladas-. En ese sentido quiso también reconocer la labor de las universidades públicas gallegas como “catalizadoras de las capacidades de su alumnado y como motores de la Galicia innovadora” que aspira a la excelencia.

Alfonso Rueda recordó que la Xunta acompaña a las instituciones académicas en ese recorrido con una financiación estable que permitirá movilizar más de 3.170 millones de euros hasta el año 2026, tal y como recoge el Plan de Financiación Universitaria, y que los presupuestos del Gobierno gallego para el 2023 dispondrán de la mayor partida de su historia -casi 490 millones de euros, un 5% más que el año anterior- en su apuesta por el I+D+i y con la finalidad de atraer y retener talento y de adaptar el mapa de titulaciones a las exigencias del mercado laboral y de los retos que se le presentan a la sociedad gallega.

El mandatario gallego dio la enhorabuena a los estudiantes premiados y les dijo que Galicia espera por ellos: “Aquí vais a tener siempre un lugar para demostrar vuestro talento y para emprender vuestros proyectos profesionales y vitales” porque “la sociedad gallega os admira y no entendería el futuro sin vosotros”.