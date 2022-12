Rueda valora la cooperación entre Galicia y Castilla y León como clave para demandar infraestructuras competitivas para el noroeste y una financiación autonómica justa

Santiago de Compostela, 2 de diciembre de 2022 El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, valoró la cooperación entre Galicia y Castilla y León como clave para demandar infraestructuras competitivas para el noroeste y una financiación autonómica justa. El titular del Gobierno gallego reeditó esta alianza con la Comunidad vecina en un encuentro que mantuvo hoy con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras recorrer juntos un tramo del final de la ruta xacobea.

Alfonso Rueda recordó que, aunque el Camino de Santiago finaliza en Galicia, sus rutas son patrimonio de todos los españoles y dejan beneficios económicos y sociales por todos los territorios por los que atraviesan. Así, en un año marcado por un récord histórico de turistas y de peregrinos, el presidente de la Xunta avanzó que “vamos a cerrar un año espectacular”, y agradeció a su homólogo leonés el impulso que desde la Comunidad vecina se hizo del Xacobeo, toda vez que son tres las rutas que atraviesan por Castilla y León: la Mozárabe-Vía de la Plata, el Camino de Invierno y el Camino Francés. Rueda informó de que en este último año, tres de cada cinco peregrinos caminaron a Galicia por alguno de esos itinerarios. “El Xacobeo fue este año uno de los motores económicos de Galicia”, subrayó.

Pero Galicia y Castilla y León no están unidas solo por el Camino o por lazos culturales y históricos, sino también por asuntos trascendentales de calado para lo futuro del vecindario de ambas dos Comunidades, como puede ser la financiación autonómica o el futuro de las infraestructuras.

Rueda y Mañueco recordaron que las comunidades más envejecidas y con la población más dispersa tienen que hacer una mayor inversión en los servicios básicos, de ahí que habían recordado la vigencia de los acuerdos adoptados el año pasado en la Declaración de Santiago, cuando presidentes de diferentes colores políticos de ocho CC.AA. sumaron sinergias y demandaron un modelo de financiación ajustada a sus necesidades. “Somos comunidades autónomas infrafinanciadas”, denunció el mandatario gallego, quien reclamó uno reparto más equitativo y que atienda a las particularidades de cada territorio.

Galicia gasta 1 de cada 5 euros destinados en España al transporte escolar y tiene el 10% de los centros de salud con el 6% de la población, por lo que, la mayor dispersión, mayor coste de los servicios. Rueda subrayó que la Xunta está haciendo un gran esfuerzo para dar unos servicios de calidad en todo el territorio gallego, pero insistió en que el Estado tiene que tener en cuenta un desafío que supera el ámbito autonómico.

Rueda también aprovecho su encuentro con Mañueco, como días antes hizo con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, para reivindicar infraestructuras fundamentales para el futuro del noroeste peninsular. En concreto, el presidente de la Xunta se refirió al viaducto de la A-6 en O Castro -reclamando una vez más celeridad y transparencia en la resolución de su derrumbamiento-, y al Corredor Atlántico, imprescindible para vertebrar el territorio español con criterios de equilibrio. Los dos mandatarios coincidieron en reclamar que se nombre un Comisionado para esta infraestructura, tal y como estaba acordado, y que se establezca un Plan Director. Alfonso Rueda reiteró que ni Galicia ni Castilla y León pedían nada que no les correspondiera, sino únicamente “lo que es de justicia”. Y advirtió: “El Gobierno no puede hacer esfuerzos en un lado a costa de no hacerlos en otro”.