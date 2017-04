O sábado remata o prazo para presentar os textos á cuarta semifinal do concurso MicroCatrorelatos

217 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O vindeiro sábado, 15 de abril, remata o prazo de presentación de orixinais para participar na cuarta e última fase do concurso de relatos curtos Microcatrorelatos, que terá lugar o 28 de abril no café De Catro a Catro. Dos relatos participantes sairán os dous últimos finalistas que, xunto aos escollidos nas semifinais de xaneiro, febreiro e marzo, participarán na final do mes de maio.

A semifinal contará coa presenza dos autores e autoras dos textos, que deberán ler e interpretar os seus relatos. Deste xeito, xurado e público asistente deberá valorar no só a calidade literaria, senón tamén o xeito de lelos. Para puntuar, como vén sendo habitual, tanto público como xurado deberán conceder 3, 2 e 1 puntos aos tres textos preferidos, polo que pasarán á final os dous que maior puntuación obteñan.

Até o momento xa son máis de 50 os textos participantes no concurso MicroCatrorelatos e o xurado, integrado por Clara do Roxo, Amadeo Cobas, Mari Carmen Casal e Ángela Costas, salienta a gran calidade literaria dos mesmos. Precisamente este nivel fai que a escolla dos relatos finalistas sexa tan reñida e que as eliminatorias estean tan cargadas de emoción.





