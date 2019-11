Sabela Ramil de OT presenta e asina o seu novo disco na Gran Vía de Vigo

Todas as persoas que acudan a este encontro, terán que presentar un billete de compra do hipermercado Carrefour da Gran Vía de Vigo e só permitirase o acceso a unha persoa por disco. O aforo será limitado.

Todas as persoas que acudan a este encontro, terán que presentar un billete de compra do hipermercado Carrefour da Gran Vía de Vigo e só permitirase o acceso a unha persoa por disco. O aforo será limitado.