Sabes por que soben os prezos dos alugueres?

Porque o parque de vivenda está controlado principalmente por grandes propietarios.

Dinnos que o mercado está controlado por particulares. Persoas que traballaron moi duro para investir os seus aforros nunha vivenda “extra” que alugan a outra familia, e que non se pode poñer límites a esta actividade, porque traballaron moi duro para conseguilo…3. Aínda que vemos que os fondos voitre e as SOCIMIs están a comprar todas as nosas vivendas para especular, eles insisten en que a súa cota de mercado é mínima e o mercado está en mans de particulares.

O 60% do mercado que estaría controlado por particulares, resulta que a maior parte probablemente non sexan particulares, senón familias con moitísimo patrimonio e moitísima riqueza, que teñen en propiedade edificios enteiros nas nosas cidades

As vivendas están ao seu nome e estes “particulares” non se constituíron como empresa, pero poden ter 10, 20, 50 ou 100 vivendas, pero xuridicamente trátaselles como “particulares” Ou como estes 45 “particulares” de Baleares, a quen lles force a introducir as súas 859 vivendas de “particulares” no mercado. Porque claro, os “particulares” pódense permitir ter vivenda baleira sen alugar, verdade?

En España hai 3,4 millóns de vivendas baleiras segundo o último censo do INE. 3,4 millóns de vivendas baleiras propiedade de “particulares”? Claro que non. Son propiedade de empresas, especuladores, bancos, fondos voitre e grandes garfos…

Pero é que ademas . A vivenda baleira está en mans de fondos de investimento, bancos e a SAREB, que controlan a oferta de maneira estratéxica para que os prezos só suban e revalorícense os seus activos, á conta de manter miles de vivendas baleiras.

Antes de fomentar a construción de nova vivenda ,que é posible que se necesite hai que fomentar a Rehabiltacion ,recuperar vivenda baleira ..e estudar moi ben cada situación non se debe iniciar un ciclo de construción de vivenda nova. É dicir, crearon unha burbulla de alugueres 2014-2017, que impulsou unha burbulla de compravenda e hipotecaria, e agora queren xerar unha burbulla de construción de vivenda…

En calquera caso, España continúa sendo un dos países desenvolvidos cunha menor porcentaxe da riqueza destinado a solucionar os problemas ligados á habitabilidade (0,04% do PIB). En contraste, Reino Unido destina un 1,41%, Francia un 0,83% e Alemaña un 0,59%, segundo datos da OCDE.

Fío creado por Javier Gil