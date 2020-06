Saída de vía en Ponteareas

Por outra banda, unha persoa foi trasladada ao Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo despois de saírse da vía co seu vehículo na estrada que une Ponteareas a Fontenla.

Ás 19:45 horas da tarde de onte, a chamada dun particular puxo en alerta aos xestores do 112 Galicia. Segundo a información facilitada, ao sufrir o accidente, o ocupante do turismo atopábase indisposto e necesitaba asistencia sanitaria.

Decontado, desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia avisouse aos servizos sanitarios, aos membros do GES-SPEIS Ponteareas, aos axentes da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local e tamén aos efectivos de protección Civil da localidade.