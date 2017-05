Saímos do armario pola pobreza da cidade

103 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O martes 9 de maio ás 11:00, estarán na porta do concello de Vigo, o foro socioeducativo Os Ninguéns, e a RSP (apoiados pola acampada contra a pobreza, e Os Verdes).

Ese día farase un chamamento para que todas saiamos xuntas do armario: para que saia do armario a situación de pobreza da cidade. A pobreza é una cousa de todas, e queremos denunciala xuntas: todas unidas, todas pobres.

As reivindicacións:

-Denunciar que persoas con ingresos cero teñen unha demora de máis de 45 días na primeira cita para falar coa súa traballadora social de base.

-Que a xestión da RISGA se demora entre 4 e 6 meses por parte do concello de Vigo (máis un ou dous meses de demora da Xunta, nos poñemos en oito en total).

-Solicitar unha profunda reorganización do departamento de benestar social, que se aumente o número de traballadoras sociais aproximándose ao ratio de unha por cada 8000 habitantes, cos correspondentes auxiliares.

-Que as UTAS se convirtan en UNIS, contratando a equipos multidisciplinares que podan facer un seguimento integrador de todas as persoas que necesitan destas axudas.

-Que se aumenten significativamente os orzamentos para o departamento.

-Que as UTAS (unidades de traballo social) abran en horario de mañá e tarde.

-Que se cree unha unidade de urxencias sociales que atenda “aquí e agora” os asuntos máis graves da población empobrecida.

-Que a concelleira de benestar teña dedicación exclusiva ao seu departamento, o no seu caso se propoñan dúas concelleiras como delegadas de departamento.

-Que se subsanen as deficiencias do albergue municipal, rematando coa estancia de dez días, aumentando as plazas, e en definitiva, facendo políticas que atendan eficazmente ao senfogarismo da cidade.

-Que se pare a venda de pisos municipais (esta mesma semana se venderon sete máis), e se impulse a creación dun parque público de vivenda en aluguer social como prioridade urxente.

A poboación oculta e ocultada da que falamos, segundo os datos das administración e ONGS ronda as 50.000 persoas en Vigo.

Ante as carencias describidas lamentan a propaganda municipal do ben que funciona o devandito departamento, e esixen as reformas que pensans que son perfectamente asumibles para un concello rico económicamente.

Lamentan asemade que teñan proposto esta e outras dentro da estructura municipal sin que se tiveran en conta as demandas, que por outra banda, en gran parte xa as reivindicaron as traballadoras sociais do concello, o comité de empresa e organizacións sociais, políticas e sindicais da cidade.