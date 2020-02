Salvador Illa asegura que se están tomando as medidas de saúde pública necesarias para facer fronte ao coronavirus

Illa destacou a estreita coordinación do Ministerio de Sanidade con todas as comunidades autónomas na xestión da situación provocada polo coronavirus e agradeceu a colaboración dos gobernos autonómicos.

O ministro lanzou unha mensaxe de confianza no Sistema Nacional de Saúde e nos seus profesionais e insistiu en que se están seguindo as recomendacións da Organización Mundial de Saúde (OMS) e das autoridades europeas.

“O noso obxectivo é garantir a saúde das persoas. En base ao seguimento que realizamos, hoxe non hai ningunha razón para tomar ningunha medida de saúde pública adicional ás que xa estamos a tomar. Se houbese que tomar algunha decisión urxente, tomariámola”, garantiu o ministro.

Neste sentido, garantiu que non existen motivos de saúde pública para cancelar ningún dos grandes eventos públicos que se celebran ou se prevén celebrar nos próximos días no noso país.

Actualmente, o risco global de diseminación do virus durante a celebración dos eventos con gran afluencia de público estímase baixo. Para minimizalo, o Ministerio de Sanidade reforzou os sistemas de información ás persoas procedentes de China nos puntos de entrada internacionais. Tamén reforzou a aplicación dos procedementos de detección e manexo de casos sospeitosos a bordo de aeronaves.

A quen asista a este tipo de eventos, o Ministerio recomenda extremar as medidas xerais de control de infeccións como son a hixiene de mans frecuente e a hixiene respiratoria.

Ademais da coordinación constante coas autonomías, a OMS e as autoridades europeas, Illa lembrou que as actuacións que se están levando a cabo responden a decisións baseadas na evidencia científica e adáptanse ao seguimento diario da evolución do coronavirus. Finalmente, defendeu a transparencia coa que se está informando sobre a evolución do virus.

Illa participa mañá en Bruxelas na reunión extraordinaria de ministros de Sanidade da Unión Europea, onde compartirán información sobre a evolución do coronavirus e avaliarán as medidas que se están tomando.

Mañá finaliza o período de corentena das persoas que foron repatriadas de Wuhan. Todas deron negativo e por razóns de precaución adicional estiveron illadas no Hospital Gómez Ulla de Madrid durante 14 días.