Salvemos Cabana volve reclamar que o Centro Arqueolóxico do Dolmen de Dombate sexa utilizado exclusivamente como un recinto de divulgación e estudo da prehistoria

En datas recentes organizouse no recinto unha clase infantil de música de corda, actividade que sen dúbida tería que celebrarse, por acústica e condicións, no magnífico auditorio co que conta Cabana de Bergantiños, non nun centro de estudo e interpretación da prehistoria.

Por desgraza este tipo de utilización do espazo impulsada polo alcalde de Cabana José Muíño Domínguez (PP) que inclúe, entre as máis variadas actividades, a celebración de clases musicais, concertos ou feiras de artesanía, conseguiu desvirtuar o sentido que o Centro Arqueolóxico do Dolmen de Dombate debería ser.

Como recinto de titularidade pública pertencente á Deputación da Coruña como entidade financiadora, o Centro Arqueolóxico do Dolmen de Dombate tería que estar estritamente vinculado ao monumento que acolle e á súa época, constituíndo un referente no estudo e investigación do período neolítico, no convertido nunha aula de música ou feira de mostras dado que o municipio conta con instalacións máis adecuadas para estas finalidades.

Desde un punto de vista cultural, o Centro Arqueolóxico de Dombate tería que ter dous ámbitos de actuación. Dunha banda, a presentación e intruducción do visitante no ámbito da prehistoria e a cultura megalítica. Doutra, a difusión e posta en valor de maneira permanente do contexto neolítico que rodea ao monumento e das diferentes campañas de escavación.

Lamentablemente, o ineficiente control por parte da área de Cultura da Deputación coruñesa derivou nunha situación na que o Dolmen de Dombate rematou por converterse nun recinto ideal para a celebración de actividades extraescolares e/ou feirais de calquera tipo máis que nun centro de referencia a nivel arqueolóxico.