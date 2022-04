Samsung S22 vs. iPhone 13: ¿Cuál es mejor?

El Cyber Wow ya está aquí, porque se celebrará durante el 18 al 22 de abril, siendo una muy buena oportunidad para comprar celular nuevo. Como siempre, Samsung y Apple, acaparan el mercado de los móviles, y por esto si no te decides entre un Samsung S22 o un iPhone 13, te he preparado este post para sacarte de dudas.

Estos dos dispositivos están exactamente en la misma gama, por lo que tiene mucho sentido compararlos puesto que así podrás elegir el que mejor vaya contigo. Así que, si quieres saber cuál es mejor entre ambos te invito a que sigas leyendo atentamente este post.

¿Cuál es el mejor smartphone entre el Samsung S22 y el iPhone 13?

Para que puedas elegir fácilmente el celular que mejor se adapte a tus gustos, vamos a comparar los diferentes aspectos de cada uno:

Diseño

En cuanto al diseño, podemos ver que se tiene un diseño bastante continuista, con unos cambios muy pequeños respecto a los modelos anteriores. Ambos se mantienen fieles a sus líneas de diseño. En el iPhone 13 nos encontramos con unas esquinas redondeadas, y unos marcos rectos de aluminio y cristal en la parte trasera.

Por su parte Samsung también apuesta por un diseño en cristal y aluminio e incluye un notch con reconocimiento facial. Además, se tiene una cámara delantera en un pequeño agujero en pantalla, y el módulo de cámaras está en línea recta vertical en lugar de un módulo cuadrado.

Cámaras

El iPhone 13 incluye un sensor ultra angular de 12MP acompañado con un sensor principal de 12MP, con los que puedes tener unas fotos fantásticas. Por su parte, Samsung apuesta por un sensor de teleobjetivo de 10MP, acompañado por un gran angular de 12MP y uno principal de 50MP. Esto hace que, en cuanto a cámara, el terminal Samsung se encuentre mejor equipado.

Pantalla

Al comprar un celular la pantalla es muy importante, porque de esta dependerá que la visualización sea cómoda. El iPhone 13 incluye un panel Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, con tecnología OLED y una resolución de 2.532 x 1.170 píxeles.

Por su parte, la pantalla del Samsung S22 también es un panel OLED de 6,1 pulgadas llamada Dynamic AMOLED 2X. Esta tiene una resolución inferior que la del iPhone llegando a los 2.340 x 1.080 píxeles, con una tasa de refresco variable.

Batería

Este es un punto muy difícil de comparar porque los iPhone gracias al sistema iOS permiten optimizar mucho mejor la batería, por lo que con menores capacidades se pueden obtener mejores resultados. En cuanto a la capacidad nos encontramos en el iPhone 13 con una batería de 3.227mAh, mientras que en el Galaxy S22 será de 3.700mAh.

Potencia

En cuanto a la potencia, el procesador de Apple parte con ventaja, aunque Samsung también está bastante cerca con sus procesadores Exynos. El iPhone puede llegar a ser ligeramente superior, siendo difícil de superar, pero el procesador de Samsung también cuenta con una muy buena velocidad de procesamiento, lo que permite tener una gran eficiencia en ambos dispositivos.

Como puedes ver, estamos ante dos smartphones que cuentan con un rendimiento excepcional, y que siempre te darán una gran experiencia. Ya dependerá mucho de tu presupuesto y si quieres un sistema operativo iOS o Android en tu nuevo teléfono.

En caso de que no hayas podido aprovechar los Cyber Days, este es el momento ideal para lograr comprar tu celular con descuento. Así que, prepárate y cómpralo cuanto antes, porque estas ofertas no volverán, haciendo que si no aprovechas ahora tengas que pagar mucho más dinero por tu nuevo celular en los próximos meses.