Sánchez avoga por unha lexislatura do diálogo para resolver as cuestións de Estado pendentes

Durante a sesión de control na Cámara Baixa, Pedro Sánchez defendeu abordar a cuestión territorial a través da vía do diálogo tras o “lamentable” balance dos anos da política da confrontación.

Só hai dúas opcións para resolver ese reto e outros moitos aos que se enfronta a sociedade española, argumentou o xefe do Executivo en resposta a unha cuestión exposta por Pablo Casado, do Grupo Parlamentario Popular. A primeira alternativa -indicou Sánchez- é continuar co enfrontamento e a crispación que levaron á maior fractura social e de convivencia en Cataluña e no conxunto do país. A outra é “dar unha oportunidade ao reencontro, ao diálogo e ao acordo”, sinalou.

Tan importante como ese diálogo territorial, engadiu o presidente, é o diálogo entre o Goberno e a oposición. O xefe do Executivo expresou a súa vontade de acordo para afrontar durante a lexislatura cuestiones de Estado como o sostemento do sistema público de pensións, a renovación do Consello Xeral do Poder Xudicial ou o financiamento autonómico.

Reparación da memoria e xustiza para as vítimas

En resposta a Gabriel Rufián, do Grupo Parlamentario Republicano, o presidente do Goberno asegurou que tamén a memoria democrática debe ser unha política de Estado, así como un eixo transversal da acción do Executivo.

Pedro Sánchez apuntou que esa política debe reivindicar a achega á democracia das persoas que foron asasinadas durante a ditadura franquista e apoiar ás familias que aínda buscan os restos das vítimas “en moitas cunetas do noso país”. O presidente anunciou que o Goberno vai envorcar “” recursos económicos para lograr a exhumación deses restos.

O Executivo tamén actualizará a Lei de Memoria Histórica para emendar as “lagoas” detectadas nos últimos anos e lograr unha maior transparencia, reparación da memoria e xustiza para as vítimas do franquismo, explicou Pedro Sánchez. Entre os cambios previstos, destacou a necesidade de acabar cos recoñecementos concedidos a persoas vinculadas co franquismo que practicaron torturas en España.

Ademais, en relación co presidente da Generalitat Lluís Companys, o xefe do Executivo lembrou que o Consello de Ministros que se celebrou en Barcelona xa recoñeceu a súa figura e rexeitou o Consello de Guerra que decidiu a súa execución en 1940.

Democracia e reconciliación en Venezuela

O presidente do Goberno manifestou que o ministro de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana, José Luis Ábalos, cumpriu coa súa deber e evitou unha crise diplomática ao reunirse coa vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, no aeroporto Madrid-Barallas Adolfo Suárez.

Na súa intervención sobre este asunto, polo que se interesou Santiago Abascal, do Grupo Parlamentario Vox, Pedro Sánchez subliñou que a meta do Executivo español é “o reencontro, a democracia e a reconciliación de Venezuela”. Ademais, citou as afirmacións do presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de que mantén as mellores relacións con España, a quen considera un aliado da democracia e a liberdade.