Sánchez señala la XXI Conferencia de Presidentes como vía de impulso de una recuperación inclusiva post COVID-19

La jornada ha contado con la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI durante el encuentro previo a la sesión de trabajo, al que también ha asistido la presidenta del Senado, Pilar Llop. Además de las presidentas y presidentes autonómicos, a esta conferencia asisten, en representación del Gobierno, el presidente Pedro Sánchez, los vicepresidentes Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera, además de los ministros de Hacienda, María Jesús Montero, Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y Sanidad, Salvador Illa.

Tras la realización de la foto oficial del encuentro, el presidente del Gobierno ha señalado que la Conferencia de Presidentes es un “buen punto de apoyo para impulsar la recuperación económica en el país”, al tiempo que ha puesto de relieve “la necesidad, clave en un Estado descentralizado como España, de coordinar esfuerzos por parte de todas las administraciones para recuperar y transformar la economía a partir de sólidos pilares de crecimiento” entre los que ha destacado la transición ecológica y digital de la economía, dos aspectos especialmente relevantes en la gestión del Fondo de Recuperación de la Unión Europea.

El presidente del Gobierno también ha reclamado unidad para salir de la emergencia sanitaria, económica y social y ha insistido en que “esta recuperación tiene que ser inclusiva, no puede dejar a nadie atrás, y no solamente me refiero a las personas, sino también a los territorios”.

Gobernanza y gestión del Fondo

Ya en el plenario de la Conferencia, Pedro Sánchez ha anunciado cómo será la gobernanza del Fondo de Recuperación, indicando que se constituirá una Comisión Interministerial presidida por el propio presidente del Gobierno.

Además, ha especificado que se creará una Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno en La Moncloa, y un grupo de alto nivel articulará la colaboración público-privada.

La ministra de Hacienda liderará la Conferencia sectorial con las Comunidades y Ciudades Autónomas, para establecer una colaboración multinivel, al tiempo que se introducirá el Fondo de Recuperación en los debates habituales de las próximas conferencias de presidentes.

Asimismo, las entidades locales participarán en este proceso de gobernanza.

La Rioja, sede de la XXI Conferencia

La Conferencia de Presidentes se celebra por primera vez fuera de su sede habitual, el Senado, y da continuidad a las catorce conferencias telemáticas celebradas durante la vigencia del estado de alarma.

El presidente del Gobierno ha agradecido la hospitalidad del Gobierno de La Rioja al ofrecer el Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, para la celebración de la conferencia, y ha destacado el simbolismo cultural, histórico y lingüístico de este espacio, Patrimonio de la Humanidad, al tiempo que ha apelado a la necesidad de impulsar una recuperación inclusiva desde la cohesión y la igualdad de oportunidades para combatir la desigualdad territorial.

Al término de la jornada, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, se ha referido a la conferencia como “encuentro de España con España”, así como a la necesidad de encarar este auténtico reto de país con unidad, cooperación y lealtad.

La Conferencia de Presidentes se ha desarrollado durante toda la jornada del viernes y ha finalizado con las comparecencias de los diferentes presidentes autonómicos ante los medios de comunicación al término de la sesión.