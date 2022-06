Sanidad comparte con otras regiones europeas las buenas prácticas de las farmacias comunitarias y la gestión del material de protección durante la pandemia

Santiago de Compostela, 24 de junio de 2022 La Agencia Gallega de Conocimiento en Salud (ACIS) es la coordinadora del proyecto TITTAN (Translation, Innovation & Technology Transfer in Ageing Network in the context of the COVID-19 pandemic), que tiene como objetivo establecer una red de intercambio de conocimiento con otras regiones europeas para potenciar la innovación y la transferencia de tecnología en el ámbito de la salud. El proyecto tiene una duración de año y medio y se financia a través del Programa Interreg Europe, con un presupuesto de 1,7 millones de euros.

Bajo el liderazgo de la ACIS, participan en esta iniciativa otras organizaciones de referencia en Europa, como la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias (BIOEF de Euskadi); la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB, de Lombardia en Italia); el Healthy Saxony, (*HS de Saxonia en Alemania); y el Digital Health & Care Innovation Centre (DHI de Escocia en Reino Unido).

En esta semana, se realizó la tercera de las sesiones de intercambio de experiencias, organizada por el socio del País Vasco, con el fin de establecer un diálogo con los actores más relevantes a nivel regional para identificar las mejores prácticas relacionadas con el covid.

Durante este año, se celebraron con te eres tres workshops de intercambio de experiencias. La conferencia final del proyecto será a cargo del coordinador del proyecto, ACIS, y se celebrará en Santiago de Compostela.

Gestión del material de protección durante la pandemia

El jefe del Servicio Aprovisionamiento de la Dirección General de Recursos Económicos del Sergas, Martín Cribeiro González, explicó en este evento a los socios del proyecto TITTAN, y al resto de asistentes, las claves del éxito en la gestión del aprovisionamiento de los materiales sanitarios de protección durante la crisis sanitaria de la pandemia.

Los cinco elementos fundamentales con los que contó el Sergas para abordar este gran reto, en un contexto nunca antes visto de escasez y bloqueo en la oferta de este tipo de materiales de protección, fueron presentados por el ponente:

-Disponer de un Sistema Logístico Integral con colocación en el punto final de consumo, que permitió descargar al personal de tareas logísticas y poder centrarse en la atención al paciente.

-Disponer de LOGAS, una herramienta innovadora que supone un Sistema de Gestión Único para el Aprovisionamiento y las Compras.

-Diseño de circuitos diferenciados para la gestión del Material de Protección para covid.

-Compra Única Centralizada, fundamental para garantizar el suministro, que permitió reducir los plazos de entrega y también descargar a los centros sanitarios de trabajo.

-Monitorización continua de los procedimientos.

Gracias a este complejo e integral sistema, apoyado en noticias e innovadoras tecnologías, que permite simplificar los procesos y tareas, se pudieron gestionar al día más de 11.000 pedidos que fueron dirigidos a todas las unidades de consumos en las distintas áreas de salud, tanto en centros grandes como en los más pequeños y aislados.

Farmacias comunitarias

Por su parte, Héctor Castro Bernardino, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, mostró a las regiones socias del proyecto las claves del grande éxito de la colaboración de la red de farmacias gallegas con la Xunta de Galicia durante la pandemia.

Las buenas prácticas de las farmacias descritas por el ponente, que más ayudaron en ese momentos de crisis y de tanta inseguridad, fueron:

-La entrega de medicamentos y productos sanitarios en el domicilio para dependientes o personas que vivan solas.

– La distribución de mascarillas gratuitas a través del convenio con la Xunta.

– La autorecollida de muestras de saliva en la oficina de farmacia para acribillados de PCR.

– La expedición de certificados covid de vacunación, pruebas diagnósticas y recuperación.

– Y, por último, la realización de autotest rápidos de autodiagnóstico para detección de covid realizando todo el proceso: toma de muestra, procesado y comunicación del resultado.

El*s números reflejan el gran trabajo que se llevó a cabo, más de 195.000 recogidas de muestras para acribillados PCR con más de 3.700 positivos detectados, más de 140.000 autotest suministrados y más de 1.100.000 certificados covid emitidos. Y el más importante, la cercanía y la seguridad que estos profesionales proporcionaron a la población, sobre todo mayor, en un tiempo de tanta inseguridad e incertidumbre.