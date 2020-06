Sanidade actualiza o Plan de Detección, Control e Vixilancia ante posibles brotes da covid-19 logo da reunión de onte da comisión de xestión da crise sanitaria

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, presentou hoxe, en rolda de prensa, a actualización do Plan de Detección, Control e Vixilancia ante posibles brotes do coronavirus, logo da reunión celebrada no día de onte pola Comisión de xestión da crise sanitaria.

O plan é froito do traballo do grupo de expertos, e ten como obxectivos definir o marco de actuación para a toma de decisións, así como establecer as medidas en materia de vixilancia, prevención e control dos casos que xurdan.

Tal e como destacou o conselleiro, o control dos casos faise dende a Central de seguimento de contactos. A entrada de casos á central realízase dente atención primaria, así como dende o 061 ou dende o novo teléfono posto en marcha pola Xunta de Galicia 881 00 20 21, para atención ás persoas que visiten a nosa Comunidade Autónoma.

Almuiña dixo que a Central xa realizou, dende a súa posta en marcha o 11 de maio, 1.622 contactos, e realizou máis de 8.000 chamadas aos contactos para ver si presentaban síntomas da enfermidade. O titular da carteira sanitaria sinalou que, por cada positivo, faise o seguimento de 3,73 cidadáns.

O conselleiro volveu insistir na utilización da máscara como normal xeral, tanto en espazos pechados como abertos, posto que é dificil garantír a separacion do metro e medio. Tamén remarcou a importancia da hixiene de mans e da hixiene respiratoria, poñendo o cóbado cando se vai esbirrar ou utilizando panos desbotables. Así mesmo, recalcou o feito de evitar as grandes aglomeracións.

Fortalecemento da capacidade diagnóstica

O xerente do Servizo Galego de Saúde, Antonio Fernández-Campa, incidiu en diversos aspectos deste Plan de Detección, Control e Vixilancia da crise da covid. Nel abórdanse diversos indicadores de capacidade asistencial e de ocupación das diversas áreas sanitarias, así como a capacidade asistencial e para realizar probas diagnósticas. Tamén contempla o documento a situación epidemiolóxica en cada unha das zonas que se teñen definidas.

O xerente do Sergas destacou o fortalecemento da capacidade diagnóstica do sistema sanitario galego durante a crise, tanto en atención primaria como atención hospitalaria, e subliñou a importancia de incorporar o manexo de casos a través do teléfono de atención ás persoas que visiten Galicia e presenten sintomatoloxía, que posibilita que o cidadán, durante a súa estadía na nosa comunidade, se poña en contacto cos profesionais do Servizo Galego de Saúde dun xeito sinxelo.