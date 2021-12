Sanidade amplía en dos semanas la campaña de vacunación de la gripe

La directora general de Salud Pública, Carmen Durán Parrondo, informó esta mañana en rueda de prensa de la decisión prorrogar en dos semanas la campaña de vacunación contra la gripe, que se extenderá hasta mediados del mes de enero de 2022, o hasta agotar las dosis disponibles.

El objetivo de esta medida es posibilitar que se puedan vacunar todas aquellas personas que aún no lo hicieron hasta ahora, pertenezcan o no, a los grupos de población cuya vacunación contra la gripe está indicada. En este sentido, y con el ánimo de conseguir el mayor número de población vacunada posible, Sanidad activó también la posibilidad de vacunarse contra la gripe en los grandes recintos habilitados para vacunarse de la covid-19.

Acompañada por el secretario general técnico de la Consellería de Sanidad, Alberto Fuentes Losada; y la subdirectora general de información sobre Salud y Epidemiología, Marta Piñeiro, Carmen Durán trasladó los datos del balance parcial de la campaña de vacunación contra la gripe 2021.

En este sentido, señaló que en lo que va de campaña, el 72,3% de la población gallega con 65 o más años ya se vacunó. Así, en estos momentos el porcentaje de cobertura marca unos dígitos que incrementarían en casi un punto los resultados finales de la campaña del año pasado. El porcentaje de cobertura actual en este tramo de edad se sitúa cerca del 75% marcado como objetivo por el departamento sanitario de la Xunta. Además, con estas cifras provisionales de cobertura, Galicia superaría en más de 12 puntos a promedio español, fijada en 59,8%.

Más al por menor, en el grupo de población con edades comprendidas entre los 65-69 años ya se vacunó el 57,6% de la población, en el grupo 70-74 años se vacunó el 66,2% y, en el grupo de población con 75 o más años el 79,7% de población ya está vacunada.

En lo que alcanza a la vacunación de los profesionales sanitarios, este balance anticipado al cierre de la campaña deja una cifras muy semejantes a los del año pasado. Así, al final de campaña del 2020 se vacunarán un total de 31.053 profesionales, por los 29.148 de la actual campaña.

Con todo, donde se detectó un descenso de personas vacunadas fue en el caso de las embarazadas, donde por lo de ahora se vacunaron 5.038 personas, por las 7.792 de la pasada campaña.

La directora general de Salud Pública invitó a toda la población que aún no se vacunó de la gripe a hacerlo en las próximas fechas, poniendo el foco en aquellos personas que integran los grupos de población diana. Además, lanzó un mensaje de agradecimiento a todos los profesionales sanitarios, en especial al personal de enfermería, cuyo labor y esfuerzo está protegiendo la salud de los gallegos y gallegas.

En esta misma línea, Alberto Fuentes, subrayó que “la vacuna es la mejor herramienta de prevención” para evitar las complicaciones que puede ocasionar esta enfermedad de carácter infeccioso-respiratorio.