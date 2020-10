Sanidade prohibe as reunións de persoas non convivintes no concello de Ourense e engade a Cambados e Ortigueira no grupo de concellos con restricións

A Conseller铆a de Sanidade v茅n de acordar a prohibici贸n de reuni贸ns de persoas non convivintes no concello de Ourense, e a inclusi贸n de Ortigueira e Cambados no conxunto de concellos con restrici贸ns. As铆 o anunciou hoxe o conselleiro de Sanidade, Julio Garc铆a Comesa帽a, en rolda de prensa, unha vez finalizado o subcomite cl铆nico que fai seguimento da evoluci贸n da covid-19 en Galicia.

As medidas ser谩n detalladas na publicaci贸n correspondente do Diario Oficial de Galicia e entrar谩n en vigor a partir das 00:00 horas desta medianoite. Ademais, a evoluci贸n epidemiol贸xica destes concellos volver谩 revisarse en sete d铆as.

Os doutores Sergio V谩zquez e Tato V谩zquez, membros do Comit茅 Cl铆nico, intervi帽eron por videoconferencia no trascurso da rolda de prensa, facendo un chamamento 谩 responsabilidade individual e colectiva da cidadan铆a, especialmente no Concello de Ourense.

Deste xeito, os concellos de Ortigueira e Cambados, eng谩dense ao grupo de concellos galegos con restrici贸ns constitu铆do por Santiago, Milladoiro (Ames), Vilagarc铆a, Vilanova, Meis, Sanxenxo, Poio, Pontevedra, Mar铆n, Lugo, O Barco, Ver铆n.

Entres estas restrici贸ns xerais destacan a limitaci贸n dos aforos ao 50% nos establecementos comerciais, de restauraci贸n e hostaler铆a -onde ademais estar谩 prohibido o consumo en barra-, as铆 como en bibliotecas, academias, autoescolas e centros privados de ensino non regrado entre outros. Tam茅n se establece a limitaci贸n do n煤mero m谩ximo de persoas nas xuntanzas tanto privadas como na v铆a p煤blica fixado nun m谩ximo de 10 persoas; as铆 como a reduci贸n dos aforos en celebraci贸ns, velorios e lugares de culto.

Dun xeito adicional, no concello de Ourense quedan prohibidas as reuni贸ns de persoas non convivintes en calquera espazo (interior e exterior), e mant茅帽ense, no barrio ourens谩n do Couto, as restrici贸ns de consumir no interior de bares e cafeter铆as.

Con estas medidas, a intenci贸n de Sanidade 茅 poder actuar de xeito m谩s selectivo e con maior rapidez ante a aparici贸n de casos nunha zona concreta. 脡 por isto que, fronte 谩s medidas adoptadas para toda a comunidade aut贸noma dende o principio da pandemia, qu茅rese agora acoutar o m谩is posible, podendo restrinxirse e regularse determinadas actividades xa non por 谩reas sanitarias, sen贸n por concellos, cidades ou mesmo barrios.