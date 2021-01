Sanidade reforza as visitas a establecimientos co fin de asesorar e mellorar o cumprimento das medidas sanitarias para facer fronte á COVID19 Máis de 200 técnicos especialistas de Saúde Pública visitarán, ata o mes de abril, establecementos nos que pode haber unha maior afluencia de persoas, principalmente centros comerciais, prazas de abastos, hipermercados e supermercados, e continuarase coa hostalería e as instalacións deportivas