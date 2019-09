Santi Mina fai que o Celta consiga un empate sobre o último minuto

Un testarazo do retornado Santi Mina na última xogada do partido evitou a derrota do RC Celta en Balaídos ante o RCD Espanyol, un agónico gol que chegou no suspiro final dun encontro no que contrastou a eficacia do conxunto catalán co nerviosismo e a pouca pegada do equipo celeste nos metros finais.