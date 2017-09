Sarria acollerá o Festival Son Labreg@, un evento lúdico, reivindicativo e para a reflexión centrado no medio rural

O 2 de setembro, o Sindicato Labrego Galego, coa colaboración das asociacións O Buril e Os Gorriós, organiza o Festival Son Labrego en Sarria, onde se combinarán espazos de debate ao redor de cuestións relacionadas co medio rural; con eventos máis lúdicos como as actuacións musicais de Desviaos, Maskarpone, Xenderal ou O Leo i Arremecághona. Tes todo o programa e particularidades deste evento no programa que detallamos a continuación.