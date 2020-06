SATSE advierte al Sergas que espera otra compensación como descansos y complementos, y no sólo un bono para reactivar el consumo El Sindicato de Enfermería considera que después de tres meses de trabajo, no siempre en las mejores condiciones, el bono ofrecido por el Sergas no recompensa el esfuerzo y la profesionalidad que han demostrado en los peores momentos en los que no tenían ni EPIs para protegerse.