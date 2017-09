SATSE advirte ao Sergas que a reforma da LSG non ten nin finalidade nin interese público

Connect on Linked in

O Sindicato de Enfermería en Galicia móstrase totalmente contrario á reforma da Lei Sanitaria de Galicia tras analizar de forma pormenorizada a exposición de motivos do anteproxecto que pretende xustificar a reforma da LSG.

Para SATSE este anteproxecto desmóntase desde a propia base, pois non atopa nin identifica “con claridade os fins perseguidos pola mesma”, explica a Secretaria Xeral Autonómica de SATSE en Galicia, Carmen García Rivas. Ao contrario do que debería ser un anteproxecto de lei, o presentado recentemente pola Consellería de Sanidade, non “a verdadeira finalidade ou interese público da reforma, pois moi ao contrario atopámonos cunha serie de preceptos escuros, confusos e inconcretos, cuxo desenvolvemento se deixa para un ulterior momento a través dos correspondentes regulamentos, que é onde previsiblemente poñerase de manifesto a verdadeira intención e funcionalidade da reforma”, engade a Secretaria Autonómica de SATSE, quen advirte que o Sindicato de Enfermería rexeita de pleno o anteproxecto.

Os MOTIVOS

Entre outros moitos motivos, o Sindicato de Enfermería destaca que se reduce redúcese a participación social a través dos novos órganos consultivos, cuxa composición, réxime de funcionamento e competencias ou funcións deixa para unha posterior regulación regulamentaria, incluso a creación de novos órganos, o que non resulta de recibo.

En canto á nova ordenación territorial, pola cal se eliminan áreas sanitarias e permítese a subdivisión das áreas en distritos sanitarios, debemos manifestar o máis profundo rexeitamento, “Isto vai prexudicar tanto á asistencia sanitaria do usuario ou paciente ao converterse a área un marco territorial maior e unha estrutura de xestión máis centralizada de como está estruturado na actualidade (Barco, Monforte, Cervo), como á deterioración da atención primaria cuxa gobernanza xa se resentía coa unificación de estruturas das EOXIs aínda contando con 4 áreas máis, así como aos dereitos de representación do persoal a través das correspondentes Xuntas de Persoal actualmente vinculadas ao área sanitaria e que coa súa diminución as OO.SS. perderán peso e achegamento aos seus representados.

Doutra banda, no que se refire os chamados itinerarios profesionais, o texto resulta para SATSE excesivamente breve, escuro, vago, impreciso e inconcreto, postergando a súa regulación a un posterior regulamento, cando a introdución desta figura xurídica pode ter unha notable transcendencia na vida laboral dos profesionais da sanidade.

O Sindicato de Enfermería en Galicia tamén entende que a coordinación e sinerxias a desenvolver entre os departamentos de sanidade e educación da Xunta de Galicia pode resultar favorable para o Sistema Galego Público de Saúde, a condición de que se articule debidamente, sobre o que o texto do anteproxecto garda silencio, deixándoo para unha regulación regulamentaria a posteriori, como se fai co resto do articulado do anteproxecto. Neste sentido, SATSE advirte a importancia de analizar neste punto a creación da figura da Enfermeira Escolar, unha reclamación que vén facendo o Sindicato de Enfermería en Galicia desde hai tempo.