SATSE advirte que a Xunta ten unha enfermeira para 160 residentes no Centro de Maiores do Meixoeiro

O Sindicato de Enfermería vén denunciando desde hai tempo a necesidade de ampliar o persoal de profesionais de Enfermería nos Centros de Maiores da Xunta, que mira a outro lado ó escóndese baixo a escusa de falta de orzamento.

O Sindicato de Enfermería denuncia unha vez máis a necesidade de aumentar o persoal de profesionais de Enfermería nos Centros de Maiores da Xunta de Galicia, e en especial no Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes do Meixoeiro.

O Sindicato de Enfermeiras ten coñecemento de que na terceira e cuarta planta da Residencia de Maiores do Meixoeiro en Vigo os fins de semana, só pola mañá, dúas enfermeiras atenden a 80 residentes cada unha. Aínda que é certo, a situación empeora para a tarde, cando nestas plantas queda unha soa enfermeira para coidar e atender a un total de 160 residentes. “Unha soa enfermeira que debe levar a cabo distintos tratamentos como curas, colirios, constantes, nebulizaciones, ademais de preparar a medicación e repartila a eses 160 residentes, á vez que atende as urxencias que poidan xurdir fóra da programación do día”, explica Carmen García Rivas, Secretaria Autonómica de SATSE en Galicia. Quen apunta que tamén faría falta incrementar a dotación de enfermeiras nas plantas 1 e 2, xa que “case a totalidade de residentes nas ditas plantas son encamados”, explica.

Pero á falta de profesionais de Enfermería súmaselle a falta de medios materiais para levar a cabo o seu traballo cunha calidade mínima. A terceira e cuarta planta desta residencia carecen de tomas de osíxeno para que se poidan nebulizar e/ou administrar Ou2 en cada unha das habitacións, de forma que contan cunha soa sala na que levan a cabo as nebulizaciones. Iso si, só hai oito nebulizadores, cando o habitual é que existan unha media de doce residentes con estas necesidades. Por iso é polo que reclamen un nebulizador portátil que poida paliar, en certa medida esta carencia. O mesmo ocorre con outros instrumentos como os tensiómetros que se “descalibran” con frecuencia polo uso, e a pesar de ser un instrumento básico pasan a converterse, neste centro, nun ben prezado ante a súa carencia.

Desde SATSE consideramos que como mínimo a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, de quen depende este centro, tería que incrementar en dúas enfermeiras máis o persoal destas plantas. Así mesmo tamén consideramos que o centro debe dotarse de medios máis modernos para dar o servizo que merecen estes residentes.

Doutra banda, tamén somos conscientes da necesidade de incrementar o número de enfermeiras noutros centros por exemplo o CAPD (Centro asistencia de persoas con discapacidade de Redondela.

NON SE CONVOCAN PRAZAS DESDE 2006

A esta falta de persoal súmaselle que a Xunta de Galicia non convocou nin unha praza para enfermeiras de Centros Socio Sanitarios dependentes da Xunta.

Respecto diso, a Secretaria Autonómica de SATSE, Carmen García Rivas, advirte á Xunta que este sindicato non se pode “calar nin quedar de brazos cruzados”, tendo en conta que non se convocaron prazas para estas enfermeiras desde o ano 2006. A Secretaria Autonómica advirte que “Moitos destes centros de maiores, de chamados válidos foron evolucionando nestes anos con persoas maiores que antes tiñan certa autonomía persoal, e anos máis tarde xa non o son. Teñen necesidade de coidados de enfermería e de tratamentos, pero as prazas non se incrementaron”, e engade rotunda que “isto non pode seguir así e desde SATSE imos facer todo o posible por reverter esta situación para dotar aos centros con profesionais suficientes”.



