SATSE denuncia a “marcha atrás” das autonomías na OPE contra a temporalidade

O Sindicato de Enfermería, SATSE, denunciou a “marcha atrás” dos Gobernos autonómicos á hora de chegar a criterios comúns sobre a ‘macro’ OPE nacional, mentres que miles de profesionais seguen encadeando contratos en precario sen ter ningunha seguridade de se poderán seguir traballando nun futuro.

SATSE sinalou que na reunión do Ámbito de Negociación, celebrada hoxe, volveuse a demostrar o escaso interese das diferentes administracións autonómicas por axilizar a convocatoria da ‘macro’ OPE nacional comprometida e que, desta forma, soluciónese a situación de miles de profesionais enfermeiros que viven coa incerteza continua de se, acabada a súa vinculación temporal, poderán seguir traballando, onde e de que maneira.

A organización sindical resalta que, nun primeiro momento, as posturas estaban, ao parecer, moi próximas entre os diferentes gobernos autonómicos para pechar todos os pormenores da oferta de emprego público (datas, baremos, temarios…), pero a realidade, a día de hoxe, é que non se albiscan acordos respecto diso no curto prazo.

SATSE é partidario de que haxa uns criterios básicos que harmonicen os baremos e temarios das probas, respectando as peculiaridades das comunidades autónomas, aínda que as comunidades autónomas resístense a esta formulación.

Segundo informáronlles desde o Ministerio, os exames de enfermeiras, matronas e fisioterapeutas celebraranse previsiblemente no primeiro semestre de 2019. Para SATSE, é positivo que se priorizaron estas categorías, aínda que insiste en que é moito o tempo que haberá que esperar.

Outro dos aspectos que segue tamén sen concretarse é se se aprobará unha normativa específica que regule todos os pormenores do proceso e a debida coordinación do mesmo, algo que, a xuízo da organización, sindical, sería moi necesario para garantir de maneira escrupulosa os dereitos dos profesionais interesados en concorrer ao mesmo.

SATSE é consciente da especial complexidade de organizar os procesos selectivos necesarios en todo o ámbito do emprego público, ao afectar a tantos sectores e a miles de profesionais, pero reitera que, en termos xerais, segue constatando que non parece haber unha vontade real de solucionar o problema da temporalidade pese ao compromiso alcanzado hai meses polo Goberno central e os das comunidades autónomas.

Especialidades

Outro dos asuntos abordados no Ámbito de Negociación foi o desenvolvemento das especialidades de Enfermería. Respecto diso, desde SATSE defendeuse que a proba de competencia de Enfermería Comunitaria prodúzase no primeiro semestre de 2018, algo que parece que non será posible, segundo o Ministerio, polo volume de expedientes que hai que baremar e examinar.

Así mesmo, o Sindicato trasladou aos responsables do Ministerio que hai que abordar a aprobación da especialidade de Coidados Médico-Cirúrxicos, manifestando a súa dispoñibilidade para colaborar en grupos de traballo que fagan posible esta demanda, De igual maneira, resaltouse a importancia de integrar todas as especialidades enfermeiras no Sistema Sanitario de maneira prudente e responsable.